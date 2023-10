3. Liga Batista-Meier mit Hattrick: SC Verl gewinnt in Essen Stand: 07.10.2023 15:53 Uhr

Angeführt vom glänzend aufgelegten Oliver Batista-Meier hat der SC Verl einen Kantersieg bei Rot-Weiss Essen gefeiert. RWE dagegen erlebt einen schwarzen Tag.

Verl gewann am Samstag im Stadion an der Hafenstraße in Essen mit 5:0 (1:0) und fügte den Gastgebern die erste Heimniederlage der Drittliga-Saison zu.

Vor 14.907 Zuschauern war Essen anfangs die aktivere Mannschaft, setzte Verl früh unter Druck und bemühte sich mehr um Offensivaktionen, ohne zunächst jedoch viel Torgefahr zu generieren.

Mitte der ersten Halbzeit kamen die zurückhaltenden Gäste zu einer guten Torchance: Nach einer Ecke von Oliver Batista-Meier kam Marcel Benger frei zum Schuss und traf aus acht Metern den Pfosten (25.).

Die Essener, die verletzungsbedingt ohne den formstarken Mittelfeldspieler Felix Götze auskommen mussten, waren auch danach das spielbestimmende Team. In der 39. Minute ging jedoch Verl in Führung: Batista-Meier eroberte in der eigenen Hälfte den Ball, lief dann die linke Angriffsseite entlang und dribbelte sich dann auch in den Strafraum vor. Von der Grundlinie passte Batista-Meier in die Mitte, wo Lars Lokotsch ein Meter vor dem Tor nur noch einschieben musste.

Essen reagierte und kam in der 45. Minute zu seiner besten Torchance der ersten Halbzeit: Nach einem Eckball und anschließender Kopfball-Verlängerung durch Björn Rother kam Marvin Obuz aus fünf Metern frei zum Schuss – Torwart Luca Unbehaun bewahrte den SCV mit einer starker Fußabwehr vor dem Ausgleich (45.).

Nach der Halbzeitpause bemühte sich Essen weiter um Torgefahr: Bei einer guten Chance von Cedric Harenbrock in der 56. Minute kam Verls Innenverteidiger Paetow im letzten Moment noch dazwischen und klärte zur Ecke.

Handelfmeter für Verl

Verl agierte aus einer sicheren Abwehr heraus, wurde aber immer wieder in der Offensive gefährlich: Bei einem Verler Vorstoß in der 60. Minute bekamen die Gäste von Schiedsrichter Eric-Dominic Weisbach einen Handelfmeter zugesprochen: Der Arm von RWE-Verteidiger Ríos-Alonso war bei einer Flanke zu weit abgespreizt und hatte den Ball berührt. Batista-Meier veranden Strafstoß sicher zur linken Seite.

Nur zwei Minuten später erzielte Batista-Meier seinen zweiten Treffer: Nach einem langen Ball von Torwart Unbehaun und Kopfball-Verlängerung von Maximilian Wolfram kam Batista-Meier an der Strafraumgrenze zum Abschluss - mit einem Heber über RWE-Torwart Jakob Golz erzielte der 22-Jährige das dritte Verler Tor.

RWE-Trainer Christoph Dabrowski reagierte durch einen Dreifach-Wechsel, unter anderem kam der frühere Verler Stürmer Ron Berlinski in die Partie. In der 73. Minute bekam Berlinski eine gute Chance, sein Schuss aus acht Metern Torentfernung war aber nicht platziert genug, SCV-Torwart Unbehaun konnte parieren.

Hattrick für Batista-Meier

Stattdessen schlug auf der Gegenseite der überragende Batista-Meier wieder zu: Nach einem Dribbling durch die RWE-Abwehr traf er von der Strafraumgrenze ins linke untere Toreck und verbuchte damit einen lupenreinen Hattrick.

Für Essen kam es noch schlimmer: Der Verler Nico Ochojski traf noch zum 5:0 für Verl (82.), zudem sah Essens Rother nach einem groben Foul an Maximilian Wolfram die Rote Karte.

Manche RWE-Fans reagierten höhnisch auf die Vorstellung der eigenen Mannschaft. In den Schlussminuten herrschte aber teilweise auch gespenstische Stille im Stadion an der Hafenstraße, bis der Abpfiff RWE erlöste.

Während Verl den zweiten Sieg in Folge feierte, ging für RWE die Englische Woche in der 3. Liga ernüchternd zu Ende: Eine Woche nach dem Heimsieg über Tabellenführer Dynamo Dresden kassierte Essen die zweite herbe Pleite in Folge.