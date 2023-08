WDR-Sport Basketball: Bonns Sengfelder nicht mehr im DBB-Kader Stand: 06.08.2023 12:51 Uhr

Christian Sengfelder von den Telekom Baskets Bonn steht nicht mehr im WM-Kader der deutschen Basketball-Nationalmannschaft.

Bundestrainer Gordon Herbert strich nach dem ersten Testspiel des WM-Sommers am Samstag gegen Schweden (87:68) in Bonn ein Quartett aus seinem Aufgebot. Das teilte der Deutsche Basketball-Bund (DBB) am Abend mit.

Demnach gehören neben Sengfelder auch Jonas Wohlfarth-Bottermann (Towers Hamburg) und Jonas Mattisseck und Louis Olinde (beide Alba Berlin) nun nicht mehr zum DBB-Kader. Der 2,06 Meter große Sengfelder war erst vor knapp drei Wochen nach Bonn gewechselt und bisher der einzige Bonner im aktuellen WM-Kader des Nationalteams.

Der gebürtige Leverkusener spielt auf der Power-Forward-Position, agiert somit oft direkt unter dem Korb. 2022 gewann Sengfelder mit dem deutschen Nationalteam EM-Bronze.