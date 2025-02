WDR-Sport Badminton-Stars schlagen bei German Open in Mülheim auf Stand: 24.02.2025 20:04 Uhr

Die German Open in Mülheim an der Ruhr sind das Badminton-Highlight in Deutschland. Das hochklassig besetzte Turnier, das zum 25. Mal in Mülheim ausgetragen wird, startet am Dienstag.

Das stärkste Zugpferd des diesjährigen Turniers ist ohne Frage der Däne Viktor Axelsen, der im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Paris seinen Goldtriumph von Tokio wiederholt hat. Und das mit einer Galavorstellung - er bezwang Weltmeister Kunlavut Vitidsarn im Finale mit 21:11, 21:11.

Zu einem Wiedersehen mit dem Thailänder kann es allerdings nicht kommen, da dieser wie andere asiatische Topspieler in Mülheim nicht am Start ist. Doch der topgesetzte Axelsen, der in der Weltrangliste aktuell Vierter ist, bekommt es auch so mit einer starken Konkurrenz zu tun. Neben dem Weltmeister von 2021, Kean Yew Loh (Singapur), sind die französischen Brüder Toma Junior Popov und Vorjahressieger Christo Popov Anwärter auf den Titel.

Drei Startplätze für DBV im Hauptfeld

Im Herren-Einzel steht noch kein Deutscher im Hauptfeld. Der zweifache deutsche Meister Matthias Kicklitz (SV Fun-Ball Dortelweil), derzeit als 82. bester Deutscher in der Weltrangliste, muss erstmal in der Qualifikation ran. Für den Deutschen Badminton-Verband (DBV) gab es auf Anhieb nur drei Startplätze im Hauptfeld: Für das Mixed Jones Jansen/Thuc Nguyen (beide 1. BC Wipperfeld) sowie die Herrendoppel Bjarne Geiss/Jan Colin Völker (Blau-Weiß Wittorf/TV Refrath) und die frisch gekürten Deutschen Meister Daniel Hess/Marvin Seidel (beide beide 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim).

Im Dameneinzel wird keine deutsche Starterin vertreten sein, da die deutsche Topspielerin Yvonne Li (SV Fun-Ball Dortelweil) ihre Teilnahme an dem mit 240.000 US-Dollar dotierten Turnier verletzungsbedingt absagen musste. Neben Kicklitz kämpfen allerdings noch vier weitere DBV-Paarungen um ein Hauptfeldticket:

Malik Bourakkadi/Kenneth Neumann (TV Refrath/1. BC Wipperfeld) im Herrendoppel

Selin Hübsch/Amelie Lehmann (TV Refrath/TSV Trittau) im Damendoppel

Malik Bourrakadi/Leona Michalski (beide TV Refrath) im Mixed

Jan Colin Völker/Franziska Volkmann (TV Refrath/Blau-Weiß Wittorf) im Mixed

Die Yonex German Open Championships 2025 sind das erste Turnier der Europatour.

Unsere Quellen: