WDR-Sport Badminton: Fabian Roth gewinnt Auftakt-Einzel bei Heim-EM

Fabian Roth ist am Montag mit einem Sieg in die Heim-EM gestartet. Nach dem Ausfall mehrerer deutscher Medaillenkandidaten, kämpft der 28-Jährige in Saarbrücken um ein Olympia-Ticket.

Der Topspieler des TV Refrath darf weiter auf die Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli - 11. August) hoffen. Zum Auftakt der Badminton-Europameisterschaften in Saarbrücken, die erstmals seit 1982 wieder in Deutschland ausgetragen werden, zog er mit einem Zweisatz-Sieg (21:10, 21:16) gegen den Österreicher Luka Wraber in die zweite Runde ein.

Roth muss mindestens ins Achtelfinale einziehen

Schafft es der 28-Jährige nicht bis ins Achtelfinale, fährt er im Sommer maximal als Zuschauer nach Paris. Das nun anstehende Spiel gegen den Ungarn Gergo Pytel muss der Refrather in Saarbrücken also mindestens noch gewinnen. Dann ist er aber immer noch davon abhängig, wie etwa sein Kader-Kollege Kai Schäfer (SV Fun-Ball Dortelweil) abschneidet.

Schäfer, derzeit auf Rang 81 bester Deutscher in der Welt, liegt wie Roth noch außerhalb der Qualifikationssränge, hat im Kampf um die nötigen Punkte für das Olympia-Ticket allerdings ein richtig schlechtes Los erwischt. Er trifft in seinem ersten Spiel direkt auf den Weltranglisten-Ersten und Titelverteidiger Viktor Axelsen (Dänemark).

Heim-EM ohne den doppelten Titelverteidiger Lamsfuß

Da wartet auf Roth mit Pytel, der als 140. der Weltrangliste wie Wraber (128) deutlich hinter Roth (86) rangiert, eine deutlich leichtere Aufgabe. Das Duell um den Achtelfinaleinzug ist für Mittwoch angesetzt. In der Runde der letzten 16 könnte Roth dann auf den an Nummer drei gesetzten Franzosen Christo Popov, der in Weltranglisteauf Rang 20 liegt.

Es tut einfach weh, diese Heim-EM zu verpassen. Die Vorfreude darauf war riesig.

Mark Lamsfuß

Mark Lamsfuß musste für die Heim-EM absagen.

Dass der Deutsche Badminton-Verband (DBV) die großen Erfolge von 2022 bei der Heim-EM wiederholen kann, ist eher unwahrscheinlich. Mark Lamsfuß (1. BC Wipperfeld), der 2022 bei der EM in Spanien mit Marvin Seidel im Herren-Doppel und Isabel Lohau (beide 1. BC Bischmisheim) im Mixed triumphierte, musste verletzungsbedingt absagen.

Damen-Doppel Lohau/Efler mit Medaillenchance

"Es macht medizinisch überhaupt keinen Sinn, dass er dort spielt – um auch nicht die Olympischen Spiele zu gefährden", hatte DBV-Sportdirektor Martin Kranitz im Vorfeld gesagt. Denn zumindest im Doppel kann Lamsfuß - eine DOSB-Nominierung vorausgesetzt - für Paris planen, während er die sportliche Qualifikation mit Lohau wegen langwieriger Verletzungsprobleme verpasst hat.

Seidel ist durch den Ausfall seines Doppelpartners in Saarbrücken nur Zuschauer, während Lohau mit ihrer Vereinskollegin Linda Efler nach ihrem Silber-Coup bei der EM 2022 im Damen-Doppel zu den Medaillenanwärtern zählt. Dem deutschen Duo droht allerdings bereits im Viertelfinale das Duell mit Gabriela und Stefani Stoeva (Bulgarien), gegen die sie das EM-Finale vor zwei Jahren verloren haben.

In Saarbrücken nicht mit dabei ist neben Lamsfuß übrigens auch die Weltranglisten-28. Yvonne Li (SV Fun-Ball Dortelweil). Die Deutsche Meisterin im Dameneinzel wurde nach Knieproblemen nicht rechtzeitig fit.