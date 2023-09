WDR-Sport Backhaus neuer Trainer von Alemannia Aachen Stand: 06.09.2023 09:27 Uhr

Die Suche des Fußball-Regionalligisten Alemannia Aachen nach einem neuen Trainer ist beendet. Heiner Backhaus heißt der neue Chefcoach. Das teilte die Alemannia am Mittwoch (06.09.2023) mit.

Backhaus kommt vom BFC Dynamo, wo er am Samstagabend (02.09.2023) freigestellt worden war. Der 41-Jährige hatte zuvor bereits sein Interesse an einem Wechsel zur Alemannia bekundet. Er erhält nun in Aachen einen Vertrag bis Sommer 2025.

Der gebürtige Wittener hatte die Berliner im Sommer 2022 übernommen und war mit ihnen in der Regionalliga Nordost auf Platz sechs gelandet. Zuvor trainierte der 41 Jahre alte Ex-Profi unter anderem Rot-Weiß Koblenz und die SG Sonnenhof-Großaspach.

Nachfolger von Helge Hohl

Backhaus beerbt auf dem Posten des Cheftrainers Helge Hohl, der nach einer 1:4-Niederlage gegen Rot-Weiß Oberhausen am 4. Spieltag entlassen worden war. Lediglich vier Punkte aus vier Spielen hatte die ambitionierte Alemannia bis dahin geholt.

In den letzten beiden Partien stand Interimstrainer Reiner Plaßhenrich, der sich nun wieder seiner Arbeit in der Jugendabteilung widmen wird, an der Seitenlinie. Aachen kam mit Plaßhenrich zu zwei Unentschieden gegen Schalke II (0:0) und den FC Gütersloh (1:1).