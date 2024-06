WDR-Sport Ausschreitung vor EM-Spiel zwischen England- und Serbien-Fans in Gelsenkirchen Stand: 17.06.2024 13:22 Uhr

In der Innenstadt von Gelsenkirchen ist es am Sonntag vor dem EM-Spiel England gegen Serbien zu Schlägereien gekommen. Acht serbische Fans und ein Engländer wurden in Gewahrsam genommen. Die Abreise nach dem Spiel lief dagegen friedlich.

Wie genau der Vorfall abgelaufen ist und von welcher Seite die Auseinandersetzung ausging, konnte die Polizei bisher nicht rekonstruieren. Klar sei nur, dass es zu einem Tumult vor einer Kneipe in Gelsenkirchen gekommen ist.

Etliche Engländer und Serben prügelten sich. Ein englischer Fan musste deshalb verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen alle neun Fans stellte die Polizei Strafanzeige und erteilte ein Stadionverbot für die restlichen EM-Spiele.

Videos kursieren schnell in Sozialen Netzwerken

Rasant verbreiten sich die Bilder der Auseinandersetzung im Netz - zum Beispiel auf der Social-Media-Plattform X. Sie zeigen die gewaltsame Szenen: Vor einem Lokal in der Innenstadt nahe des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs gehen mehrere Engländer und Serben aufeinander los. Sie bewerfen sich mit Stühlen, es gibt lautes Geschrei, Gläser zersplittern - Polizisten gehen dazwischen und trennen die Gruppen. Nach WDR-Informationen hatten gewaltbereite Engländer den Streit angefangen.

Polizei bringt Lage unter Kontrolle

Die Polizei konnte die Lage schnell unter Kontrolle bringen und zieht trotz des Zwischenfalls insgesamt positive Bilanz. Dafür, dass es ein Risikospiel war, verlief die Abreise nach dem Spiel verhältnismäßig friedlich. Auch bei den Public Viewing-Veranstaltungen in den Fan Zones blieb es ruhig. Am Ende hatte England einen Sieg geholt mit einem 1:0 gegen Serbien.

Hohe Alarmbereitschaft wegen Hochrisikospiels

Das Spiel am Sonntagabend zwischen England und Serbien war bereits im Vorfeld von der UEFA als Hochrisikopartie eingestuft worden. Daher gab es auch nur Bier mit einem geringeren Alkoholgehalt zu trinken. In beiden Lagern ist die Hooliganszene besonders ausgeprägt. Die Polizei war mit einer Vielzahl von Kräften in der Stadt, mehr als bei einem Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 zum Einsatz kommen.

Die Polizei ging insgesamt von rund 20.000 Engländern und rund 10.000 Serben im Stadion aus. Weitere 15.000 Engländer ohne Eintrittskarte wurden beim Public Viewing auf der Trabrennbahn erwartet.

