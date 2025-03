WDR-Sport Auch Struff ist in Indian Wells ausgeschieden Stand: 07.03.2025 08:12 Uhr

Nach Jule Niemeier muss auch Jan-Lennard Struff beim traditionsreichen ATP-Tennisturnier in Indian Wells früh die Segel streichen.

Mit Ausnahme von Olympiasieger Alexander Zverev sind alle deutschen Tennis-Profis beim Masters in Indian Wells in der ersten Runde ausgeschieden. Jan-Lennard Struff (Warstein) verlor am Donnerstag (6.3.2025; Ortszeit) bei dem mit 13 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier gegen den Franzosen Gael Monfils 4:6, 4:6.

Bei den Frauen hatte Jule Niemeier tags zuvor ebenfalls ihre Erstrundenpartie verloren. Jule Niemeier hatte den Schwung aus dem Sieg im deutschen Duell nicht mitnehmen können. Nach ihrem Erfolg über Eva Lys in der entscheidenden Qualifikationsrunde verpasste die Dortmunderin die zweite Runde des WTA-Turniers gegen die US-Amerikanerin Robin Montgomery. Niemeier unterlag mit 6:3, 5:7, 2:6.

Zverev gegen Griekspoor

Der an Nummer eins gesetzte Hamburger Zverev hat ein Freilos und steigt erst in der zweiten Runde des Turniers in der kalifornischen Wüste ein. Dort trifft er auf den Niederländer Tallon Griekspoor.