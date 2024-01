WDR-Sport Arminia Bielefeld verleiht Geerkens an Wuppertaler SV Stand: 30.01.2024 15:20 Uhr

Der Fußball-Drittligist DSC Arminia Bielefeld hat sich mit dem Regionalligisten Wuppertaler SV auf eine Leihe von Tom Geerkens geeinigt.

Das gaben die Klubs am Dienstag (30.01.2024) bekannt. Die Leihe Geerkens' zum Tabellensiebten der viertklassigen Regionalliga West gilt bis zum Saisonende. In Bielefeld stand der 23-jährige bislang in zwölf Pflichtspielen auf dem Rasen (neun Einsätze in der 3. Liga, drei im Westfalenpokal).

Geerkens strebt beim WSV mehr Spielpraxis an

In der Arminia-Mitteilung wurde Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel zitiert: "Tom ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, im Winter eine Veränderung anzustreben, um in den kommenden Monaten Spielpraxis zu sammeln." Die Leihe zum WSV sei "die für ihn beste sportliche Lösung".

Der Wuppertaler SV füllt mit Geerkens die Lücke, die nach dem Abgang von Kevin Rodrigues Pires zu Fortuna Köln entstanden ist. WSV-Sportchef Gaetano Manno erklärte auf der Vereins-Webseite, er habe Geerkens schon länger auf dem Zettel gehabt: "Wir hatten uns schon im Sommer mit Tom Geerkens beschäftigt und auch Gespräche geführt. Im Sommer hat sich Tom für das Angebot aus der 3. Liga entschieden. Er passt sowohl charakterlich als auch spielerisch perfekt zum WSV."