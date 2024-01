WDR-Sport Arminia Bielefeld leiht Momuluh von Hannover Stand: 03.01.2024 12:19 Uhr

Zweitligist Hannover 96 leiht Offensivspieler Monju Thaddäus Momuluh bis zum Ende dieser Saison an den Drittligisten Arminia Bielefeld aus.

Zuvor verlängerten die Niedersachsen den Vertrag mit dem 21-Jährigen allerdings bis 2026. Das gaben die 96er am Mittwoch bekannt.

Arminia hofft auf Offensivqualitäten Momuluhs

"Bei Arminia Bielefeld kann 'Taddel' in einer ambitionierten Mannschaft in der 3. Liga Spielzeit erhalten, die für einen Spieler seines Alters sehr wichtig ist", so Hannovers Sportdirektor Marcus Mann. Momuluh spielte in Hannover in dieser Saison einmal in Liga zwei und lief achtmal in der Regionalliga (4 Tore/ 5 Vorlagen) auf.

Beim Tabellen-14. der 3. Liga erhofft man sich einiges von den Offensivqualitäten Momuluhs: "Wir sind davon überzeugt, dass er unser Offensivspiel mit seinem Tempo und seiner Qualität im Eins gegen Eins verstärken wird und wir mit ihm noch flexibler werden", sagen Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und Cheftrainer Mitch Kniat unisono.