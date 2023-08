WDR-Sport Arminia Bielefeld blamiert sich bei Aufsteiger SSV Ulm Stand: 22.08.2023 20:57 Uhr

Rückschlag für Absteiger Arminia Bielefeld in der 3. Fußball-Liga: Der DSC hat sich beim Aufsteiger SSV Ulm nicht mit Ruhm bekleckert.

Am Dienstagabend (22.08.2023) unterlagen die Ostwestfalen in Ulm mit 0:1 (0:1). Philipp Maier erzielte den Treffer für den SSV. Bielefeld war zu keinem Zeitpunkt wirklich nah dran an einem Punktgewinn. Das Team von Trainer Michél Kniat rangiert nun nach drei Partien mit drei Zählern auf Platz 13.

Zähe Partie: Druckphase reicht Ulm für Führung

Bielefeld begann ordentlich, tat sich aber dann im frühen Verlauf des ersten Durchgangs schwer, die zahlreichen Ballverluste der Ulmer zu nutzen. Es entwickelte sich ein intensives Spiel mit wenigen Chancen, was vor allem an den sich steigernden Gastgebern lag. Eine Druckphase vor dem Halbzeitpfiff reichte dem Außenseiter dann auch, um Bielefeld durch das Tor von Maier zu schocken.

Trainer Kniat nahm in der Halbzeitpause einen Wechsel vor. Die Marschroute war klar: Es soll in der Offensive mehr passieren. Denn Stürmer und Vereinsikone Fabian Klos ersetzte Mittelfeldmann Nassim Boujellab (46.) und reihte sich neben Manuel Wintzheimer als Partner in einer Doppelspitze ein.

Arminia fehlerhaft und ohne Lösungen gegen Ulm-Abwehr

Doch erstmal änderte sich nichts an den Kräfteverhältnissen zugunsten der Ostwestfalen. Stattdessen vergab Ulm in Person von Lucas Röser eine Großchance (51.), auch Leo Scienza hätte für den SSV beinahe per Kopf erhöht (61.).

Von Bielefeld ging nochmal Gefahr aus, als Tom Geerkens im Sechzehner zum Schuss kam, der jedoch knapp am Tor vorbei ging (64.). Im Aufbauspiel hakte es nach wie vor, die Arminen leisteten sich einige Fehler, waren auch deshalb eher harmlos im Spiel nach vorne.

Lösungen, um den Ulmer Abwehrblock zu knacken, fielen dem DSC nicht mehr ein. Zu allem Überfluss sah auch noch Henrik Koch die Gelb-Rote Karte (90.+3) wegen eines vermeintlichen Ellbogeneinsatzes im Luftkampf. Eine harte Entscheidung des Unparteiischen Patrick Alt. Ulm hätte sogar in Person von Felix Higl noch einen draufsetzen können (90.+4).

Nächster Arminia-Gegner ist Jahn Regensburg

Für den DSC Arminia Bielefeld steht am 4. Spieltag ein Heimspiel an. Der SSV Jahn Regensburg kommt am Sonntag (13.30 Uhr) nach Ostwestfalen.