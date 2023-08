WDR-Sport Arminia Bielefeld – wieder ein Team, aber noch mit Baustellen Stand: 07.08.2023 09:40 Uhr

In die 3. Fußball-Liga ist Arminia Bielefeld sportlich unglücklich gestartet. Nach der Pleite in Dresden überwog bei Spielern und Trainerteam aber die Zuversicht.

Es ist gerade einmal zwei Monate her, da hatte Fabian Klos die Hoffnung verlassen. Der Kapitän von Arminia Bielefeld urteilte schon vor dem endgültigen Abstieg, also bereits nach dem chaotischen Relegations-Hinspiel bei Wehen Wiesbaden, zur unterirdischen Leistung des DSC: "Das ist keine Mannschaft."

Es folgte der Abstieg mit allen Begleiterscheinungen, die ein Sturz in die Drittklassigkeit mit sich bringt. Doch zwei Monate später macht Klos nun wieder eine Geschlossenheit im Team aus. "Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber diese Mannschaft hat meine uneingeschränkte Rückendeckung", sagte der 35-Jährige nach der 1:3-Pleite gegen Dynamo Dresden am Samstag (05.08.2023) bei "MagentaSport".

Teilerfolg: Unterzahl-Verteidigung funktioniert

Die durchaus bittere Art und Weise, wie der Arminia in Dresden die Partie entglitt, machte Klos ein wenig Mut. Ein Eigentor von Arminia-Unglücksrabe Semi Belkahia (14.), der danach auch noch einen Foulelfmeter verschuldete, den Stefan Kutschke verwandelte (36.) – und zu allem Überfluss sah Kaito Mizuta nach einem rüden Einsteigen gegen Kutschke auch noch die Rote Karte (67.).

Danach kassierte die Arminia in Unterzahl kein Gegentor mehr, was Klos zumindest als Teilerfolg in Sachen Belastbarkeit des Teams wertete. Der Kapitän der Dresdener, die ihrerseits Aufstiegsambitionen haben, zeigte sich nach der Partie am MDR-Mikro allerdings selbstbewusst. Kutschke sagte trocken: "Das einzige Manko: Wir hätten höher gewinnen können."

"Verdiente" Pleite, aber Einstellung stimmt

Wobei Bielefelds Abwehrmann Christopher Lannert den DSC nicht so chancenlos sah wie Kutschke: "Dresden hat immer wieder Nadelstiche gesetzt, ich hatte aber nicht den Eindruck, dass sie uns dominieren."

Und Klos sah zwar eine "verdiente" Niederlage, meinte aber: "Bei Dynamo hat viel geklappt, bei uns eher wenig. Dieses eine Spiel ist in die Hose gegangen." Er habe zu jeder Zeit das Gefühl gehabt, "dass jeder für den anderen gelaufen ist".

Bielefeld-Trainer Michél Kniat schlug in dieselbe Kerbe: "Ich kann meiner Mannschaft aber keinen Vorwurf machen, denn sie haben alles auf dem Platz gegeben. Die Einstellung auf jeden Fall gepasst, damit bin ich total zufrieden."

Arminia bleibt wenig nicht viel Zeit

Klos ließ dann aber doch durchblicken, dass selbstredend noch Luft nach oben ist: "Wir haben eine junge und neue Mannschaft, da können Fehler passieren." Und er betonte, dass nicht allzu viel Zeit bleibt, um in der 3. Liga anzukommen und gewisse "Fehler" zügig abzustellen: "Wichtig ist, dass wir schnell daraus lernen."

So fielen in Dresden Mängel auf wie die schwache "Restverteidigung" (Kniat), Bielefeld ließ zu viele Konter zu. Dinge, an denen sich aber arbeiten lässt – vor allem, wenn wieder eine geschlossene Mannschaft auf dem Platz steht.