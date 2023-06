WDR-Sport Angebot abgelehnt: Köln droht Abschied eines Top-Talents Stand: 29.06.2023 11:12 Uhr

Dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln droht nach der Erfahrung von einst mit Florian Wirtz offenbar der Verlust eines weiteren großen Talents.

Der 18-jährige Justin Diehl, der eigentlich in der Saisonvorbereitung in den Profikader integriert werden sollte, hat ein Angebot für eine Vertragsverlängerung abgelehnt. Der laufende Kontrakt des hochveranlagten Offensivspielers endet am 30. Juni 2024.

Baumgart: Köln zeigte Diehl "klare Perspektive" auf

"Justin hat uns mitgeteilt, dass er seine Zukunft nicht beim FC sieht. Wir haben ihm eine klare sportliche Perspektive aufgezeigt, und er hat sich gegen diese Perspektive entschieden", sagte FC-Coach Steffen Baumgart dem Kölner Stadt-Anzeiger am Donnerstag (29.06.2023).

Vor dreieinhalb Jahren hatte der FC den heutigen Nationalspieler Florian Wirtz an den rheinischen Rivalen Bayer Leverkusen verloren.

Vorzeitiger Wechsel Diehls nicht ausgeschlossen

Baumgart hat aufgrund der nicht erfolgten Vertragsverlängerung Konsequenzen gezogen. Es sei "nicht mehr die Grundlage gegeben, dass wir ihn im Profikader entwickeln", betonte der Fußballlehrer.

Diehl soll bei der U21 des FC, die in der Regionalliga spielt, trainieren. Ein vorzeitiger Wechsel scheint indes nicht ausgeschlossen zu sein.