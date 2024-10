3. Liga Aachen holt wichtigen Dreier gegen Unterhaching Stand: 23.10.2024 21:10 Uhr

Alemannia Aachen hat einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Dritten Liga geschafft: Gegen die SpVg Unterhaching lag man erst zurück, steigerte sich aber gewaltig.

Die Alemannia startete offensiv in die Partie gegen den Tabellen-Vorletzten, man hatte sich vorgenommen, endlich auch einmal mehr Torgefahr als in den bisherigen Drittligaspielen auszustrahlen. Doch eine solche Problematik ist natürlich nicht so einfach beiseite zu schieben - die Hausherren bestimmten zwar optisch das Spiel, eine echte Gelegenheit sprang in der ersten Viertelstunde aber nicht heraus.

Haching führt, Benschop kontert

Ganz anders die Gäste aus dem Münchener Umland. In der 15. Minute kamen sie erstmals vor das Tor der Alemannia und gleich klingelte es im Kasten der Hausherren. Lenn Jastremski war der Nutznießer eines Missverständnisses in der Aachener Abwehr. Ganz allein stand er nach einer Flanke von der linken Außenbahn am zweiten Pfosten und verwertete locker zum 0:1.

Die Alemannia, mit bisher ganzen neun Treffern aus zehn Spielen das bislang ungefährlichste Team der Liga, war nun gefordert. Und lieferte. Sasa Strujic hatte von links geflankt und die Kugel prallte nach einem Geknäuel im Hachinger Fünfmeterraum an die Querlatte. Den herunterfallenden Ball beförderte Charlison Benschop mit viel Körpereinsatz zum 1:1 über die Linie (29.).

Alemannia kämpft sich zum Sieg

Nach dem Seitenwechsel sahen die fans zunächst weiter eine ausgeglichene Partie. Beide Teams spielten zwar mit angezogener Handbremse nach vorn, dennoch eröffnete sich die ein oder andere Torchance. Und hier hatte endlich einmal diue Alemannia das glücklichere Händchen.

In der 71. Minute gab's Eckball für die Gastgeber und nach zweimaliger Verlängerung landete die Kugel bei Strujic, der seinen Fuß ganz lang machte und den ball über die Torlonie drückte - 2:1. Die Gastgeber hatten das Spiel gedreht.

Thöpken gelingt die Entscheidung

Und sie ließen sich das Match nun auch nicht mehr aus den Händen nehmen. Nach einem Einwurf markierte Thilo Töpken in der 84. Minute das entscheidende Tor: Im Anschluss an einen Einwurf wurde er am 16er freigespielt, ging noch zwei Schritte und schloss flach und hart zum 3:1 ab.

Die Alemannia ist jetzt seit sechs Partien ungeschlagen und will an dieser Stelle am Wochenende gegen Bielefeld weitermachen. Für Unterhaching heißt es Abhaken und die nächste Chance auf drei Punkte am Samstag zuhause gegen Viktoria Köln zu nutzen.