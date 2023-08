WDR-Sport Alemannia Aachen trennt sich von Trainer Helge Hohl Stand: 19.08.2023 11:26 Uhr

Kurz nach der herben Auswärtsniederlage in Oberhausen hat sich Regionalligist Alemannia Aachen von seinem Trainer Helge Hohl getrennt.

Das teilten die Aachener am Samstagmorgen mit. "Wir haben immer gesagt, dass wir Helge den Rücken freihalten wollen, weil wir ihn menschlich sehr schätzen", wird Sportdirektor Sascha Eller in der Mitteilung zitiert. "Die 1:4-Niederlage in Oberhausen hat uns aber gezeigt, dass sich die Mannschaft nicht in die Richtung entwickelt, die wir angestrebt haben. Vier Punkte aus vier Spielen sind zu wenig. Und deswegen brauchen wir jetzt dringend neue Impulse."

Auch Co-Trainer Gabriele Di Benedetto verlässt die Mannschaft. Das Spiel bei Rot-Weiß Oberhausen am Freitagabend verlief enttäuschend für die Aachener, bereits zur Pause lagen sie mit 0:4 in Rückstand.

Reiner Plaßhenrich übernimmt das Alemannia-Team

Zunächst werde Reiner Plaßhenrich das Team übernehmen, hieß es. "Reiner ist durch und durch Alemanne und hat schon in der Saison 2013/14 gute Arbeit mit der ersten Mannschaft geleistet", sagte Sascha Eller über den früheren Erstliga-Spieler der Alemannia. "Wer ihn kennt, weiß, dass Reiner ein Team nach vorne peitschen kann. Mit ihm setzen wir das richtige Zeichen."

Der frühere Bundesligist war ambitioniert in die neue Saison gestartet. Nach dem vierten Spieltag belegen die Kaiserstädter jedoch nur einen Platz im unteren Tabellenmittelfeld. Sportdirektor Eller nimmt nach der Trainerentlassung daher auch die Mannschaft in die Pflicht. Für jeden Spieler sollte es eine "Ehre" sein, vor den Aachener Fans zu spielen, die Leistung in Oberhausen sei hingegen "indiskutabel" gewesen, sagte er. "Wir werden uns diese Woche sehr genau ansehen, wer das begriffen hat und wer nicht", sagte Eller.