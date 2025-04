Fußball-Bundesliga Abschied bestätigt - Tah verlässt Leverkusen im Sommer Stand: 21.04.2025 10:35 Uhr

Jonathan Tah wird in der kommenden Saison nicht mehr für Bayer Leverkusen auflaufen. Das bestätigte der 29-Jährige am Sonntag.

Von Lukas Thiele

"Es ist von Anfang an alles gesagt gewesen. Es gab einen Zeitpunkt, an dem ich die Entscheidung getroffen habe, meinen Vertrag nicht zu verlängern und nicht hier zu bleiben. Dabei bleibt es jetzt auch" , sagte Tah in der Mixed Zone nach dem 1:1 (1:0) gegen den FC St. Pauli am Sonntagabend.

Ein Abschied Tahs stand schon länger im Raum. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Spekulationen um einen Wechsel zum FC Bayern München gegeben. Für wen Tah in der kommenden Saison auflaufen wird, ist noch unklar.

Tah knapp vor 400-Spiele-Marke für Bayer 04

Der gebürtige Hamburger kam im Sommer 2015 vom Hamburger SV nach Leverkusen, nachdem er in der Saison zuvor auf Leihbasis ein Jahr bei Fortuna Düsseldorf spielte. Für Bayer 04 stand Tah in bislang 398 Pflichtspielen auf dem Platz, in denen er 17 Tore erzielte.

In Leverkusen reifte Tah auch zum Nationalspieler und absolvierte bislang 35 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft.

Unsere Quellen: