WDR-Sport Aachener Volleyballerinnen gewinnen Fünf-Satz-Krimi Stand: 13.01.2024 20:01 Uhr

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen haben die Ladies in Black Aachen ihren zweiten Auswärtssieg in Folge gefeiert.

Der Tabellenvorletzte Aachen setzte sich am Samstag bei den Roten Raben Vilsbiburg mit 3:2 (13:25, 25:18, 20:25, 25:21, 15:13) nach Sätzen durch.

Im entscheidenden fünften Satz lag Aachen schon mit 10:5 in Führung. Vilsbiburg kam jedoch zurück und führte mit 13:12. Doch Aachen behielt die Nerven und dank erfolgreicher Angriff über die starke Diagonalangreiferin Lara Davidovic setzten sich die Gäste durch.

Am 4. Januar hatten die Aachenerinnen bereits in Neuwied gewonnen. Am kommenden Mittwoch (17.01.2024) treffen die Ladies in Black nun auf den USC Münster. Das direkte Duell der beiden nordrhein-westfälischen Bundesliga-Teams beginnt um 18.00 Uhr.