WDR-Sport 3. Liga - RW Essen mit Fehlstart

3. Liga - RW Essen mit Fehlstart

Zum Start in die neue Saison hat RW Essen in der 3. Liga eine Niederlage kassiert. Beim Halleschen FC unterlag RWE am Freitag (04.08.2023) mit 1:2 (0:2).

Die Gäste waren noch gar nicht richtig in der Partie angekommen, da stand es schon 0:1. Halle nutzte beim ersten Angriff gleich einen Abwehrfehler. Dominic Baumann musste nur noch einschieben (2.).

Essen kam danach zwar besser in die Partie, aber Halle hatte die besseren Chancen. So reagierte RWE-Schlussmann Jakob Golz stark gegen Erich Berko (22.). Kurz nach einem guten Freistoß von Thomas Eisfeld kassierten die Gäste auf der anderen Seite das 0:2. Tom Baumgart erhöhte nach einer Ecke (39.).

Anschlusstreffer von Young

Mit Beginn der zweiten Halbzeit übernahm Essen zunächst das Kommando. Torben Müsel hatte eine gute Möglichkeit (51.). Aber erst als die Partie wieder ein bisschen zur Ruhe kam, schlug die Mannschaft von Christoph Dabrowski zu. Isaiah Young köpfte eine Flanke von außen wuchtig zum 1:2 ins Netz (69.).

Danach drückte RWE. Der eingewechselte Felix Götze verpasste den Ausgleich mit einem Distanzschuss nur knapp (76.). Auch Moussa Doumbouya verpasste knapp (83.). In der zweiten Minute der Nachspielzeit hatte der aufgerückte Felix Bastians das 2:2 auf dem Fuß. Aber Halles Torwart drückte den Schuss aus kurzer Distanz noch am Tor vorbei (90.+2).

Am 2. Spieltag empfängt Essen am Sonntag (20.08.23) Erzgebirge Aue an der Hafenstraße. Zuvor ist aber noch in der 1. Runde des DFB-Pokals der Hamburger SV zu Gast (13.08.2023).