3. Liga Essen und Halle eröffnen die Saison Stand: 13.07.2023 17:30 Uhr

Rot-Weiss Essen eröffnet mit dem Auswärtsspiel beim Halleschen FC am Freitagabend, 4. August, die neue Saison der 3. Liga (19 Uhr). Die ARD zeigt tags darauf zwei Partien des 1. Spieltages live.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Donnerstag (13.07.2023) den 1. Spieltag der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Nach dem Freitagsspiel folgen am Samstag fünf Partien um 14 Uhr, darunter die NRW-Derbys zwischen Viktoria Köln und dem SC Verl sowie zwischen Preußen Münster und Borussia Dortmunds Zweitvertretung.

Dynamo gegen Arminia live im Ersten

Ebenfalls um 14 Uhr wird die Partie der Traditionsklubs 1860 München und Waldhof Mannheim angepfiffen, die sowohl vom Bayerischen Rundfunk (BR) als auch vom Südwestrundfunk (SWR) live gezeigt wird. Auch das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld (16.15 Uhr) wird von der ARD (Das Erste) live übertragen.

Als letzter Westklub greift der MSV Duisburg am Sonntag um 16.30 Uhr mit dem Auswärtsspiel bei der U23 des SC Freiburg in das Spielgeschehen ein.

In der neuen Saison fallen die Montagsspiele weg. Dafür gibt es an jedem Spieltag ein Freitagsspiel, fünf Partien am Samstagnachmittag mit Anpfiff 14 Uhr sowie ein Spiel am späten Samstagnachmittag mit Anpfiff 16.30 Uhr. Das Match zwischen Dynamo und Arminia beginnt am 1. Spieltag ausnahmsweise eine Viertelstunde eher.

Den Abschluss bilden drei Partien am Sonntag mit den Anstoßzeiten 13.30 Uhr, 16.30 Uhr sowie 19.30 Uhr). In der abgelaufenen Saison waren die Sonntagsspiele in der Regel noch zeitgleich angesetzt.

Der 1. Spieltag in der Übersicht

Freitag, 4. August

Hallescher FC - Rot-Weiss Essen (19.00)



Samstag, 5. August

Viktoria Köln - SC Verl

VfB Lübeck - SV Sandhausen

1860 München - Waldhof Mannheim (live in BR und SWR)

Preußen Münster - Borussia Dortmund II

Jahn Regensburg - SpVgg Unterhaching (alle um 14 Uhr)

Dynamo Dresden - Arminia Bielefeld (16.15 Uhr/live in Das Erste)



Sonntag, 6. August

SSV Ulm 1846 - 1. FC Saarbrücken (13.30 Uhr)

SC Freiburg II - MSV Duisburg (16.30 Uhr)

Erzgebirge Aue - FC Ingolstadt (19.30 Uhr)