WDR-Sport 26 Tore: MSV Duisburg zeigt im Testspiel gegen Lösort keine Gnade

26 Tore: MSV Duisburg zeigt im Testspiel gegen Lösort keine Gnade Stand: 02.07.2023 16:35 Uhr

Drittligist MSV Duisburg hat auch das zweite Testspiel der Sommer-Vorbereitung gewonnen. Gegen den A-Ligisten DJK Lösort-Meiderich erzielte der MSV in beiden Halbzeiten jeweils 13 Tore.

Am Ende stand es am Sonntag 26:0 für den MSV. Schon nach einer Stunde hatten die Duisburger 19 Treffer erzielt, nahmen den Fuß aber nicht vom Gas. Neuzugang Thomas Pledl trug sich gleich fünf Mal in die Torschützenliste ein. Kolja Pusch und Alaa Bakir trafen jeweils drei Mal. Auch Stürmer Benjamin Girth erzielte einen Treffer, musste dann aber verletzt vom Feld.

Schon das erste Testspiel hatte der MSV klar gewonnen. Gegen den SV Duissern gab es ein 14:1.