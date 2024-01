WDR-Sport 1. FC Köln trauert um Heinz Simmet Stand: 31.01.2024 13:00 Uhr

Der 1. FC Köln trauert um seinen früheren Spieler Heinz Simmet. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, ist Simmet im Alter von 79 Jahren verstorben.

Der damals drahtige schnelle Rechtsfuß hatte mit dem FC in der Saison 1978 unter Trainer Hennes Weisweiler das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal gewonnen. Auch 1968 und 1977 triumphierte er mit den Kölnern im Pokal. Der gebürtige Saarländer war 1967 zum FC gekommen, 1978 beendete er dort seine Karriere.

Simmet hält in der Bundesliga den Rekord für aufeinanderfolgende Einsätze eines Feldspielers: Zwischen 1970 und 1977 lief er in 259 Spielen in ununterbrochener Folge auf. Insgesamt absolvierte er 477 Spiele für den 1. FC Köln, in denen er vornehmlich im defensiven Mittelfeld agierte.

Nach seiner Karriere arbeitete er als Maler und hatte viele Jahre in Köln-Ehrenfeld seinen eigenen Betrieb.