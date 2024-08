WDR-Sport 1. FC Köln - Lösung gesucht gegen den Stolperstart Stand: 21.08.2024 19:26 Uhr

Der 1. FC Köln läuft vor dem Zweitliga-Heimspiel gegen Braunschweig seinen eigenen Ansprüchen hinterher. Trainer Gerhard Struber mahnt zur Geduld.

Von Michael Buchartz

Der 1. FC Köln empfängt am Samstag (24.08.2024) im Topspiel der 2. Bundesliga Eintracht Braunschweig. Allerdings rührt das Top nur aus der Anstoßzeit her. Denn weder der Bundesliga-Absteiger noch die Gäste erwischten einen guten Saisonstart.

Köln verspielte souveräne Führungen

Köln, das entgegen vieler Expertenvorhersagen seinen Kader gut beisammen halten konnte, um die Transfersperre der FIFA abzufedern, sucht noch nach der Eingewöhnung im deutschen Unterhaus. Einem 1:2 zum Auftakt gegen den Hamburger SV - einem Mitkonkurrenten um den Aufstieg - folgte ein mageres Remis in Elversberg sowie ein zäher Pokalfight in Sandhausen.

Frust bei den Spielern des 1. FC Köln

Dabei sah es eigentlich gar nicht so schlecht aus, was der FC ablieferte. Gegen den HSV war man durchaus spielbestimmend, bei den anderen beiden Partien lagen die Kölner sogar mit zwei Treffern in Front. In Sandhausen schienen die Geißböcke das Spiel komplett im Griff zu haben, brachten sich dann jedoch mit zwei Abwehrfehlern selbst um einen souveränen Sieg.

Erfahrungswerte bei den Jungtalenten fehlen

Laut dem neuen Trainer Gerhard Struber habe das mit Verspielen der Führungen viel mit Stabilität zu tun. "Wir haben viele Jungs auf dem Platz, die vor kurzem noch im Nachwuchs oder in der U21 gespielt haben und jetzt bei uns quasi Stammspieler sind", sagte der Coach zuletzt

Es fehlen Erfahrungswerte - nicht nur für die jungen Spieler im Profifusball allgmemein, sondern auch für die Erfahrenen, die mit dem FC die letzten Jahre eine Klasse höher gespielt haben. Dazu kommen beim noch geöffneten Transferfenster Gerüchte um einen Weggang von Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic und eine erneute Verletzung von Mark Uth.

Struber fordert "Geduld für die Entwicklung"

Einen "Entwicklungsprozess" nennt das alles der Übungsleiter und dieser brauche Geduld. Wer jedoch das Kölner Umfeld kennt, weiß, dass genau die meistens eher wenig vorhanden ist. Denn das FC-Umfeld hat die Erwartung mit dem zusammen gehaltenen Kader zumindest obene mitzumischen. Ganz nebenbei soll der Nachwuchs auch noch gefördert werden - hohe Ziele also in Köln-Müngersdorf.

Mit der Eintracht könnte nun der richtige Gegner kommen, um den nächsten Schritt im Prozess nach vorne zu machen. Der Abstiegskandidat ist Letzter und hat bereits acht Gegentore kassiert. Für die Entwicklung des ein oder anderen wäre ein deutlicher Sieg sicherlich eine Erfahrung, die nicht nur das Team, sondern auch die Fans gerne machen würden. Und ein Fingerzeig, dass der 1. FC Köln angekommen ist in der Saison.