Demirbay trifft nur den Pfosten

Die Werkself wurde ihrer Favoritenrolle von Beginn an gerecht und drückte die Gäste aus Israel sofort in die Defensive. Beerscheva fand in der Offensive überhaupt nicht statt, sodass Bayer 04 in der ersten Hälfte mehr als 80 Prozent Ballbesitz hatte. Die Überlegenheit der Leverkusener spiegelte sich zunächst jedoch nicht auf der Anzeigetafel wider. Beerscheva machte die Räume dicht und ließ Leverkusen im Angriffsdrittel kaum zur Entfaltung kommen. Bis auf einmal Demirbay den Ball im Strafraum annehmen konnte, einen Gegenspieler und den Torwart aussteigen ließ - den Ball dennoch nur an den Pfosten setzte (23.).

So musste ein Standard für die überfällige Leverkusener Führung herhalten. Jedvaj verlängerte eine Ecke von Nadiem Amiri auf Schick, der den Ball mit der Brust aus kurzer Distanz über die Linie drückte (29.). Schick gab gegen Beerscheva nach seinem am dritten Bundesliga-Spieltag erlittenen Muskelfaserriss sein Startelf-Comeback. Und fast hätte der Tscheche nach einer weiteren Ecke auch noch das zweite Tor folgen lassen, sein Kopfball aus fünf Metern ging aber neben das Tor. Weil Hapoel auch nach dem Rückstand seine Offensiv-Bemühungen nicht verstärkte, ging es mit der knappen Leverkusener Führung in die Pause.

Jedvaj bringt Beerscheva zurück ins Spiel

Nach dem Seitenwechsel legte Bayer 04 dann schnell das zweite Tor nach. Wendell bediente Bailey am Strafraum, der an seinem Gegenspieler vorbeirauschte und den Ball von links flach im rechten Toreck versenkte (48.). Somit sah eigentlich alles nach einem entspannten Abend für Bayer 04 aus, doch die Leverkusener brachten Beerscheva selbst zurück ins Spiel. Jedvaj spielte im Spielaufbau am eigenen Strafraum einen katastrophalen Querpass. Schwiro fing den Ball ab und versenkte ihn im leeren Tor (58.). Bayer-Keeper Hradecky war am Spielaufbau beteiligt und deshalb aus seinem Tor herausgekommen.

Hapoel Beerscheva schöpfte nun plötzlich wieder Mut und nahm nun deutlich aktiver am Spiel teil. Bayer 04 musste sich von dem Schock dagegen erst erholen. Mitte der zweiten Halbzeit wackelte die Führung der Leverkusener deshalb kurzzeitig. Doch ein weiterer Standard ließ alle Hoffnungen der Gäste ersticken: Dermirbay zirkelte einen Freistoß aus 18 Metern sehenswert unter die Latte (76.). Der eingewechselte Alario besorgte vier Minuten später per Abstauber noch das 4:1 (80.). Damit war das Spiel endgültig entschieden.

Bayer 04 nun gegen Hertha BSC

Für Bayer 04 geht es nun am kommenden Sonntag in der Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC weiter. Am kommenden Donnerstag geht es dann in der Europa League mit einem Auswärtsspiel in Nizza weiter.

lt | Stand: 26.11.2020, 22:47