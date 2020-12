Nach Informationen des WDR soll Stevens in den zwei kommenden Spielen bis zum Jahresende am Samstag (19.12.2020) gegen Arminia Bielefeld und am kommenden Dienstag im DFB-Pokal in Ulm den Trainerposten beim FC Schalke übernehmen. Es ist bereits der zweite Trainerwechsel bei den Schalkern in der laufenden Saison, nachdem Manuel Baum Ende September den glücklosen David Wagner ersetzt und einen Vertrag bis 2022 bekommen hatte.

Baum muss gehen - zweiter Trainerwechsel bei Schalke

Baum hatte die "Königsblauen" erst nach dem zweiten Spieltag übernommen, aber nicht stabilisieren können. Nach zwölf Bundesliga-Spieltagen der Saison hat das Team erst vier Punkte und steht auf dem letzten Tabellenplatz abgerutscht. Unter Baum gelangen in zehn Partien nur vier Unentschieden. Der bis dato letzte Erfolg gelang am 17. Januar mit dem 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach.