SWR Sport Fußball | 25.11.2023 Wohin geht die Reise von Waldhof-Trainer Rüdiger Rehm?

SWR Sport blickt auf die 3 Liga und den abstiegsbedrohten SV Waldhof Mannheim im Drittliga- Heimspiel gegen den SC Verl und auf das Heimspiel von Sandhausen gegen Duisburg.

3. Liga: Mannheim - Verl

Wohin steuert der SV Waldhof Mannheim? Auch zuletzt im Landespokal bei der 1:4-Niederlage in Sandhausen schaffte es der SV Waldhof Mannheim nicht, die Negativserie zu beenden. Seit acht Pflichtspielen sind die Kurpfälzer nun schon sieglos. Einen Punkt und zwei Tore trennen die Waldhöfer von Platz 16. Dennoch spürt Trainer Rüdiger Rehm weiterhin das Vertrauen der Verantwortlichen – und will bis Weihnachten die Abstiegsplätze verlassen. Am Freitagabend soll der erste Schritt ans rettende Ufer gemacht werden - im Heimspiel gegen den Tabellen-Vierten SC Verl.

3. Liga: Sandhausen - Duisburg

Für den SV Sandhausen läuft es im badischen Landespokal wie geschmiert. Nach dem Sieg gegen Waldhof Mannheim sind die Sandhäuser auf dem besten Weg zum 13. Titel. Dieses Selbstvertrauen will das Team von Trainer Jens Keller mitnehmen in die Liga. Am Samstag geht es für den Tabellen-Neunten im Heimspiel gegen Schlusslicht Duisburg.

2.Liga: Der KSC vor dem Spiel gegen Nürnberg

Es ist ein heißer Herbst für den Karlsruher SC: sportliche Tristesse und Differenzen in der Vereinsführung statt Aufstiegsträume. Die Euphorie um die Eröffnung des neuen Wildparkstadions und die Rückkehr von Lars Stindl ist verpufft. Tabellenplatz 15 mit nur 13 Punkten aus 13 Spielen. Am Sonntag kommt der traditionsreiche 1. FC Nürnberg in den Karlsruher Wildpark.

Der FCK vor dem Spiel gegen Kiel

Nach zuletzt vier sieglosen Ligaspielen ist der 1. FC Kaiserslautern Tabellen-Zehnter. 25 Gegentore in 13 Spielen hat der FCK kassiert. Um die Defensive zu stärken, haben die Lauterer den vertragslosen Innenverteidiger Almamy Touré verpflichtet. Am Sonntag kommt der Tabellen-Dritte Holstein Kiel auf den Betzenberg. Die Bilanz der Roten Teufel gegen die Störche bisher: 5 Siege, 1 Unentschieden und eine Niederlage.

Moderation: Holger Wienpahl