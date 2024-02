Fußball | 3. Liga "Wir sind heiß auf Bonus": SSV Ulm tritt bei 1860 München an Stand: 29.02.2024 17:03 Uhr

Schwere Aufgabe: Der SSV Ulm spielt in der 3. Liga bei 1860 München. Die Löwen sind das Team der Stunde, doch Ulms Trainer Thomas Wörle ist "Fan seiner Mannschaft" und glaubt an das Team.

Es ist eine außergewöhnliche Saison, die der SSV Ulm spielt. Mit bereits 48 Punkten liegt der Aufsteiger auf Rang drei, das würde am Ende der Saison die Teilnahme an der Relegation zur 2. Liga bedeuten. Außergewöhnlich ist aber auch die Serie des kommenden Gegners. Seit acht Spielen haben die Münchner Löwen nicht mehr verloren, die letzten vier gar gewonnen.

TV-Tipp: 1860 München empfängt Ulm SWR Sport zeigt die 3. Liga-Partie zwischen dem TSV 1860 München und dem SSV Ulm 1846 Fußball am 2. März ab 14 Uhr live im TV und im Stream.

Thomas Wörle freut sich auf die Partie, die am Samstag um 14 Uhr angepfiffen wird. "Es ist momentan ein ganz spannendes Spiel, weil zwei sehr formstarke Mannschaften gegeneinander spielen", sagte der Ulmer Trainer im SWR-Interview. Denn auch die Spatzen haben einen Lauf. Von sieben Drittliga-Partien im Jahr 2024 haben sie vier gewonnen, drei Mal spielten sie unentschieden.

SSV Ulm geht mit Respekt ins Spiel bei 1860

Wörle und sein Team gehen mit Respekt in das Duell der ehemaligen Bundesligisten. "Wir wissen, dass 1860 ein großer Traditionsverein ist, der viele Jahre erste und zweite Liga gespielt hat und der zu den Schwergewichten der 3. Liga gehört. Sie hatten eine schwierige sportliche Situation, haben sich aber nach dem Winter extrem stark daraus befreit", sagte der 42-Jährige. "Momentan die anspruchsvollste Aufgabe, die man erwischen kann."

Trotzdem traut Wörle, der vor der Partie keinen Favoriten ausmachen mag, seinem Team etwas zu im Stadion an der Grünwalder Straße. "Die Aufgabe motiviert maximal. Wir freuen uns wirklich sehr darauf", so der Trainer, der auf die eigene Stärke setzt: "Ich bin Fan von meiner Mannschaft. Wir sind gut drauf und werden in der Lage sein, dort ein starkes Spiel abzuliefern."

Spatzen wollen die Löwen "knacken"

Wörle erwartet zwei defensivstarke Teams. So haben die Münchner als Tabellenzwölfter ligaweit die wenigsten Treffer kassiert (27). Diesen Riegel gelte es "zu knacken". Auch den SSV sieht er in der Abwehr stabil: "Wir haben unsere Qualität auch im Verteidigen. Wir sind eine sehr kompakte Mannschaft, wir sind vor allem eine sehr geschlossene Mannschaft. Ein echtes Team, das auch schwierige Momente im Spiel überstehen kann."

Die Spatzen können mit einem Erfolg der dritten Platz festigen und sich weiter im Spitzentrio festsetzen. Weil der Tabellenvierte Borussia Dortmund II nicht aufsteigen darf, beträgt der Vorsprung der Ulmer aktuell fünf Punkte (Aufsteiger Preußen Münster und Rot-Weiss Essen haben jeweils 43 Punkte auf dem Konto).

Der Rückstand auf den Zweiten Dynamo Dresden beträgt derweil nur zwei Zähler. Mit einem Erfolg in München dürften die Fans weiter vom Durchmarsch in die 2. Bundesliga träumen. Trainer Wörle ist dagegen froh, dass der Klassenerhalt so schnell eingetütet werden konnten. Dass die Spatzen jetzt die Zügel schleifen lassen, ist aber nicht zu erwarten. "Alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Das ist natürlich eine ganz tolle Konstellation. Denn wir sind heiß auf Bonus."

