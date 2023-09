Anhänger werden voneinander getrennt Wie FCK-Fans zum Derby nach Karlsruhe anreisen sollten Stand: 15.09.2023 21:03 Uhr

Derbyzeit in der Zweiten Fußball-Bundesliga: Am Samstag (13 Uhr) gastiert der 1. FC Kaiserslautern beim Karlsruher SC. Zum Spiel gibt es Anreiseempfehlungen von der Polizei für die FCK-Fans.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe wie auch die Bundespolizei teilen mit, dass "spätestens mit Stadionöffnung" am Samstag um 11 Uhr der Adenauerring in Höhe des Stadions in Karlsruhe gesperrt ist. Zudem werden Gittersperren zwischen Adenauerring/Friedrichstaler Allee und Birkenparkplatz errichtet, um die Anhänger voneinander zu trennen. "Aufgrund der Sperrung ist mit erheblichem Rückstau und entsprechenden Verzögerungen zu rechnen", so die Polizei.

Wie Fans zum Adenauerring in Karlsruhe kommen

Sie empfiehlt Fans des 1. FC Kaiserslautern, die über die A5 anreisen, die Autobahn an der Anschlussstelle Bruchsal zu verlassen, weiter über die Bundesstraße 35 in Richtung Graben-Neudorf und die B36 nach Karlsruhe zu fahren. Über die Ausfahrt Karlsruhe-Neureut gelangen die FCK-Anhänger über die Linkenheimer Landstraße und die Willy-Brandt-Allee auf den Adenauerring zum Stadion.

Bei Anfahrt über die Autobahn 65 und die Rheinbrücke wird empfohlen, die Bundesstraße 10 am Bulacher Kreuz zu verlassen, um über die Landesstraße 605, Brauerstraße und Rheinhold-Frank-Straße zum Adenauerring zu gelangen.

Shuttlebusse vom Hauptbahnhof zum Stadion

Nur auf diesen Strecken sei es für Gästefans möglich, zu den für sie reservierten Parkplätzen zu kommen. Für Autos und "9-Sitzer" sei eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen auf dem Birkenparkplatz gegenüber des Stadions vorhanden.

Fans, die mit der Bahn anreisen, wird nach Angaben der Polizei vor und nach dem Spiel ein kostenloser Transfer mit Shuttlebussen zwischen dem Hauptbahnhof in Karlsruhe und dem Stadion angeboten. Nach Angaben der Polizei sollen hier Wartezeiten einkalkuliert werden.