Die Teams des VfB Stuttgart und des SC Freiburg im Check Wer ist die Nummer eins in Baden-Württemberg? Stand: 02.02.2024 17:19 Uhr

Am Samstag um 15:30 Uhr ist es in Freiburg soweit – der SC empfängt den württembergischen Nachbarn aus Stuttgart - höchste Zeit für einen Team-Check.

Der SC Freiburg hat drei, der VfB Stuttgart sogar vier Torhüter im aktuellen Profikader. In der Saison 2023/24 sind Alexander Nübel und Noah Atubolu die beiden Stamm-Keeper, die auch im anstehenden Duell am Samstag von Sebastian Hoeneß und Christian Streich eingesetzt werden dürften. Beide Torhüter haben bisher alle 19 Ligaspiele für ihren Verein in der laufenden Saison bestritten.

Alexander Nübel verstärkt den Stuttgarter Kader seit Anfang dieser Saison. Er wurde vom FC Bayern ausgeliehen und hat sich seither als wichtiger Pfeiler für den Stuttgarter Höhenflug gezeigt. Mit einer Paradenquote von 65,8% ließ Nübel in der bisherigen Saison den Ball nur 25 Mal in sein Tor und schaffte es in sechs Spielen den Kasten komplett sauber zu halten.

Noah Atubolu, der im Oktober für den SCF in der Bundesliga debütierte, hat sich nach einigen Anfangsschwierigkeiten in den letzten Wochen stark verbessert. Mit einer Paradenquote von 58,1% ist er in dieser Statistik etwas schwächer als sein Stuttgarter Pendant. In der laufenden Saison kassierte Atubolu 31 Gegentore und spielt sieben Mal "zu null".

Damit stehen am Samstag zwei starke Keeper auf dem Platz. Alexander Nübel vom VfB überzeugt mit der leicht besseren Statistik und bekommt dafür von unserer Redaktion den ersten Punkt.

Team-Check: SCF - VfB 0:1

Comeback in Freiburg? Tragischer Ausfall in Stuttgart! Wie sieht‘s in der Abwehr aus?

Kurz vor dem Duell in Freiburg fällt beim VfB Dan-Axel Zagadou wegen einer Knieverletzung aus. Das trifft den VfB, vor allem nach dem starken Auftritt des Franzosen in den letzten Spielen, hart. Trainer Sebastian Hoeneß bezeichnete Zagadous Ausfall als "Schock für das gesamte Team". Außerdem fehlt Hiroki Ito, der aktuell im Asien Cup für Japan aufläuft. Trotzdem kann Sebastian Hoeneß noch auf einige starke Abwehrspieler zurückgreifen. Da wäre einmal Maximilian Mittelstädt, der rein statistisch gesehen bei Flanken, Zweikämpfen und Dribblings besser ist, als alle Freiburger Abwehrspieler. Außerdem Josha Vagnoman, der nach seiner Verletzung im besser in Tritt zu kommen scheint. Und zuletzt Kapitän Waldemar Anton. Zweikampfstark, hohe Passquote und ein absoluter Führungsspieler. Mit 1.740 Ballbesitzphasen liegt er in dieser Statistik ligaweit auf Platz zwei. Außerdem ist er aktuell der neunt-laufstärkste Spieler in der Bundesliga.

In Freiburg könnte es diese Woche ein Comeback von einem der wichtigsten Spieler geben: Kapitän Christian Günter ist nach einem komplizierten Armbruch im vergangenen Sommer wieder fit – wenn auch wahrscheinlich nicht von Anfang an. Ebenfalls eine wichtige Säule der Freiburger Abwehr ist Matthias Ginter. Mit einer Passquote von 86,64% ist er der passstärkste Spieler in Freiburg. Er überzeugt außerdem durch seine hohe Zweikampfquote (63,33%), mit der er sich ligaweit unter den Top Ten einordnet. Ihn darf man auch am Samstag in der Startelf erwarten, genauso wie den zweikampfstarken Kiliann Sildillia, der sich ebenfalls nach anfänglichen Schwierigkeiten gut in die Hintermannschaft integriert hat. Philipp Lienhardt fehlt dem SC nach wie vor verletzungsbedingt.

Der VfB hat mit Mittelstädt, Vagnoman und Anton drei ligaweit sehr starke Spieler in der Abwehr stehen, allerdings ist das Fehlen von Ito und besonders der kurzfristige Ausfall von Zagadou eine Herausforderung. Auch wenn beim SC mit Lienhardt ebenfalls ein wichtiger Spieler fehlt, steht Freiburgs Abwehr gut da und bekommt damit einen Punkt. Damit gleicht Freiburg beim Team-Check aus!

Team-Check: SCF - VfB 1:1

Viel los ist auf beiden Seiten im Mittelfeld – von Ausfällen über Newcomer bis hin zu starken Stammspielern, ist alles dabei.

Der Star des Mittelfelds beim VfB ist Chris Führich. Der offensive Spieler hat gerade erst beim VfB verlängert und ist sehr lauf- sowie zweikampfstark. Wichtig ist vor allem auch die Rückkehr von Atakan Karazor, der gegen Leipzig gelb gesperrt war. Mit 196 gewonnenen Zweikämpfen ist Karazor der viertstärkste Zweikämpfer in der Liga. Außerdem wird voraussichtlich Enzo Millot wieder in der Startelf stehen. Er traf im letzten Spiel gegen Leipzig per Elfmeter. Mit drei Torvorlagen ist Angelo Stiller gemeinsam mit Pascal Stenzel auf Platz 2 der Team-Statistik. 112 starke Ballbesitzphasen hatte Stiller im letzten Spiel gegen RB Leipzig, 1.477 in der gesamten Saison. Damit ist er unter den Top Ten in der ligaweiten Statistik. Außerdem 79 erfolgreiche Pässe und eine starke Zweikampfquote. Der 22-jährige ist also top drauf und wird das Mittelfeld gegen Freiburg sicher verstärken.

Der „Schwabenschreck“ - so wurde Vincenzo Grifo schon genannt. Er ist der zweitbeste Elfmeterschütze der Liga – schussstark und ein Spielmacher. 24 von 26 Bundesliga-Elfmetern hat er verwandelt. In Stuttgart dürfte man keine gute Erinnerung an ihn haben, denn in der letzten Saison trug er mit zwei verwandelten Elfmetern zum Sieg über Stuttgart bei. Eine weitere wichtige Nummer im Freiburger Mittelfeld und potenzieller „Schwabenschreck“ ist Maximilian Eggestein. Der Ersatz-Kapitän gehört zu den passstärksten Spielern seines Vereins und zu den laufstärksten der gesamten Liga. Ebenfalls torgefährlich könnte Roland Sallai werden. Mit 32 Torschüssen gehört er zu den schussfreudigsten Freiburgern auf das gegnerische Tor. Drei Tore hat er diese Saison schon geschossen, zuletzt gegen Hoffenheim.

Zu Freiburgs Mittelfeld zählen mittlerweile auch die Youngster Merlin Röhl und Noah Weißhaupt. Vor allem Röhl konnte sich zuletzt mit viel Spielzeit, einem Treffer und drei Torvorlagen beweisen.

Mit prominenten Namen wie Grifo, Eggestein, Führich und Karazor haben beide Vereine starke Mittelfeldspieler, die zur ligaweiten Spitze zzählen. Die Sportredaktion vergibt für das Mittelfeld an beide Mannschaften einen Punkt im Team-Check.

Team-Check: SCF - VfB 2:2

Werfen wir zum Schluss einen Blick in den Sturm: Auf beiden Seiten kann es torgefährlich werden.

Im Stuttgarter Sturm klafft ein großes Loch, das von Serhou Guirassy. Mit ihm fehlt dem VfB ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste Spieler. Und mit Silas Katompa Mvumpa, der wie Guirassy gerade beim Afrika Cup unterwegs ist, fehlt zudem der zweitschnellste Spieler der Bundesliga. Dass diese Lücke aber durchaus kompensiert werden kann, ist spätestens seit dem Sieg letzte Woche gegen RB Leipzig klar. Deniz Undav schoss gleich drei Tore und ist mit 12 Saisontoren mittlerweile auf Platz vier der Bundesligatorschützen. Aber auch Youngster Jamie Leweling hat letzte Woche zum Erfolg gegen Leipzig beigetragen. Der 22-Jährige ist mit 22 Torschüssen auf Platz 4 der meisten Torschüsse in seinem Team und traf letzte Wochezum ersten Mal selbst.

Natürlich hat auch der SC Freiburg seine Torjäger. Einer von ihnen heißt Lucas Höler. Höler schoss in der laufenden Saison sechs Tore erzielt. Im letzten Spiel gegen Werder Bremen zeigte er zudem eine starke Zweikampfquote. Den Freiburger Sturm ergänzt Michael Gregoritsch. Mit 42 Torschüssen führt er diese Statistik in seiner Mannschaft deutlich an. Drei Treffer konnte Gregoritsch in dieser Saison schon erzielen. Außerdem kämpft sich Maximilian Phillipp, der eine lange Verletzungspause hinter sich hat wieder zu alter Stärke zurück.

Beim Blick in den Sturm kann man das für sich sprechen lassen, was im Fußball schlussendlich am wichtigsten ist: Die Tore. Deniz Undav hat doppelt so viele Tore auf seinem Konto, wie Freiburgs erfolgreichster Stürmer Lucas Höler. Stuttgart ist trotz der Abwesenheit von Star-Stümer Guirassy stets torgefährlich und nur schwer zu stoppen sein. Daher geht der Punkt im Sturm nach Stuttgart.

Teamcheck: SCF - VfB 2:3

Stuttgart hat im SWR Sport Team-Check also die Nase vorn. Ob sich die Schwaben am Samstag auch mit gegen die Breisgauer durchsetzen werden? Fest steht: Beide Top-Teams im Südwesten haben einen starken Kader und die Qualität das Spiel am Samstag für sich zu entscheiden. Ob Stuttgarts Trend weitergeht oder Freiburg an die Ergebnisse der letzten Saison anknüpfen kann, wird sich am Samstag im Europa Park Stadion zeigen.