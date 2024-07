SWR1 Stadion Wer gewinnt die Tour? Personalrochade beim VfB, sechs Tage vor Olympia Stand: 17.07.2024 12:00 Uhr

Am Samstag geht die Tour de France auf die 20. und vorletzte Etappe. Der VfB Stuttgart testet mit neuem Personal und die Spiele in Paris beginnen nächste Woche Freitag.

Pogacar oder Vingegaard: Wer gewinnt die Tour?

Die größte Radrundfahrt der Welt biegt auf die Zielgerade. Aber bevor es am Sonntag - diesmal in Nizza und nicht wie sonst üblich in Paris - 2024 zum letzten Mal über den Zielstrich geht, müssen die Radprofis auf die 20. und vorletzte Etappe. Während am Schlusstag traditionell nicht mehr angegriffen wird, messen der Gesamtführende Tadej Pogacar und der Zweite Jonas Vingegaard am Samstag noch einmal die Kräfte. Kann der Slowene Pogacar seinen Vorsprung weiter ausbauen oder kommt ihm der Däne Vingegaard noch einmal gefährlich nahe. Aber auch die deutschen Profis - unter ihnen der Landauer Pascal Ackermann - wollen sich noch einmal zeigen. SWR 1 Stadion schaltet live an die Strecke in Südfrankreich und berichtet vom Zieleinlauf der Etappe gegen 17:20 Uhr am Col de la Couillole.

Demirovic und Co.: die Neuen des VfB im Test

Der VfB Stuttgart musste etliche Leistungsträger ziehen lassen. Mit Ito, Anton und Guirassy verliert der Vizemeister der letzten Saison eindeutig an Substanz. Um in der anstehenden Champions-League-Saison mit mindestens acht zusätzlichen internationalen Spielen bis Ende Januar bestehen zu können, hat der VfB Stuttgart auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Demirovic hat der VfB einen Ersatz für Guirassy im Sturm gefunden. Dem Vernehmen nach zahlt der VfB Stuttgart eine Ablösesumme um die 20 Millionen Euro. Der bosnische Angreifer ist damit der Rekordtransfer der Schwaben.

Aber auch für die Abwehr hat sich der VfB verstärkt. Innenverteidiger Jeff Chabot kommt mit viel internationaler Erfahrung nach Stuttgart. Sparta Rotterdam, FC Groningen, Sampdoria Genua und 1. FC Köln sind seine bisherigen Stationen. Vom französischen Erstligisten Stade Rennes hat der VfB außerdem Fabian Rieder ausgeliehen. Der 22-jährige offensive Mittelfeldspieler absolvierte 21 Pflichtspiele für den Tabellenzehnten der Ligue 1 und war zuletzt auch für die Schweiz im EM-Einsatz.

Wie harmonieren die Neuen im Kader des VfB Stuttgart. Kann Trainer Sebastian Hoeneß wieder eine spielstarke Mannschaft formen, die erneut vorne mitspielt? Der VfB trifft am Samstag in Heilbronn im Testspiel auf Fortuna Sittard. SWR 1 Stadion schaltet live an den Spielfeldrand.

Ist Paris bereit für die Olympischen Spiele

Nächste Woche Freitag beginnen in Paris die Olympischen Sommerspiele. Ist die Metropole an der Seine bereit für das sportliche Mega-Event? Wie sehen die Sportstätten aus? Können einige Schwimm-Wettbewerbe wirklich in der bis vor kurzem noch verschmutzten Seine stattfinden? Sind die Sicherheitskräfte auf den Ansturm der Olympiafans vorbereitet? Wie steht die Bevölkerung von Paris zu den Spielen? Was kosten die Tickets bzw. gibt es überhaupt noch welche? Fragen, die die ARD-Frankreich Korrespondentin Stefanie Markert in SWR 1 beantworten wird. Dazu stellen wir im Programm noch einige deutsche Olympiasportler im Porträt vor. Darunter auch Darja Varfolomeev. Die Sportgymnastin vom TSV Fellbach gilt als sichere Medaillenbank bei den Spielen in Paris. Die 16 jährige gewann bei der letzten Weltmeisterschaft in Valencia fünf Goldmedaillen.

Moderation: Detlev Lindner

Sendung am Sa., 20.7.2024 14:00 Uhr, Stadion, SWR1

