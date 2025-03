Leichtathletik-Hallen-EM Weitspringerin Malaika Mihambo - Voller Fokus auf fehlenden Hallentitel Stand: 06.03.2025 13:36 Uhr

Ein Titel in der Halle fehlt Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo noch in ihrer beeindruckenden Sammlung - das soll sich am Wochenende ändern.

Olympiagold. Zwei WM-Triumphe. Und zwei EM-Titel. Eigentlich gibt es nichts, was Malaika Mihambo noch nicht gewonnen hat - ein Titel in der Halle fehlt der Weitspringerin aber noch. Das soll sich bei der Hallen-Europameisterschaft am Wochenende in Apeldoorn/Niederlande nun aber ändern.

"Es wäre schön, wenn es jetzt klappen könnte, und ich werde mein Bestes geben", sagte Mihambo, die mit Kugel-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye und Dreispringer Max Heß die größte deutsche Goldhoffnung ist: "Aber ich freue mich eher darauf, ein Potenzial zu entfalten, als zu sagen: 'Naja, mir fehlt noch irgendwas'."

Und wie groß Mihambos Potenzial ist, hat die 31-Jährige in diesem Winter ja schon gezeigt - mit ihren 7,07 Metern von Karlsruhe ist sie mal wieder die klare Nummer eins der Welt. Nie sprang Mihambo weiter in der Halle. Gleichzeitig übertraf sie eine mehr als 30 Jahre alte Bestmarke. Mit ihrer Weite sprang sie einen Zentimeter weiter als Weitsprung-Legende Heike Drechsler im Jahr 1994. Und als erste Weitspringerin in diesem Jahr weltweit überbot sie die sieben Meter. "Ich bin in einer sehr guten Verfassung dieses Jahr", sagte sie. Und das hat wohl ausgerechnet mit ihrem Olympia-Drama von Paris zu tun.

Voller Fokus auf Hallen-EM

Im Stade de France hatte Mihambo geschwächt von einer Corona-Erkrankung Silber geholt - und danach die Saison abgebrochen und eine Pause eingelegt. Der Körper erholte sich, Mihambo konnte früh wieder mit dem Training beginnen. Und ist jetzt bereit für weite Sprünge. "Die Hallen-EM wird der erste und einzige Wettkampf, den ich nicht aus dem Training heraus gestalte, sondern explizit vorbereite", sagte Mihambo, für die vor dem Finale am Samstag (20:29 Uhr) noch die Qualifikation am Freitagvormittag ansteht: "Ich werde alles reinlegen, um einen guten Wettkampf zeigen zu können."

Acht Medaillen hat Mihambo schon bei großen Meisterschaften im Sommer gewonnen, im Winter mit Silber bei der Hallen-EM erst eine - am Samstag soll eine weiter hinzukommen. Möglichst aus Gold. Mihambo weiß, "dass es mir gelingen kann, an dem Tag alles zusammenzusetzen."

