Fußball | Bundesliga Wechselt Freiburgs Top-Talent Noah Darvich zum FC Barcelona? Stand: 05.08.2023 13:52 Uhr

Noah Darvich, 16 Jahre alter Jugendspieler des SC Freiburg, steht vor einem Wechsel zum FC Barcelona. Dies berichten verschiedene Quellen. Der Sport-Club würde ein Fußball-Juwel ziehen lassen müssen.

Am 26. September feiert Noah Darvich seinen 17. Geburtstag. Jetzt deutet alles darauf hin, dass er diesen Festtag in Katalonien verbringen wird. Der im südbadischen Bad Krozingen aufgewachsene Mittelfeldspieler des SC Freiburg soll vor einem Wechsel zum großen FC Barcelona stehen. Dies berichten übereinstimmend die Badische Zeitung und der Transferexperte Fabrizio Romano.

Darvich, Kapitän der deutschen U17-Nationalmannschaft, besitzt laut fussballtransfers.com beim Sport-Club noch einen laufenden Vertrag bis 2024. Der Linksfuß würde also auf jeden Fall Ablöse kosten. Romano spricht von einer Ausbildungsentschädigung für den SC Freiburg in Höhe von drei Millionen Euro. Insgesamt handele es sich um ein Fünf-Millionen-Euro-Ablösepaket.

Noah Darvich: Gemeinsam mit ter Stegen und Lewandowski?

Es ist davon auszugehen, dass Darvich erst einmal nicht für die Profimannschaft von Trainer Xavi vorgesehen ist, sondern zunächst einmal von der weltberühmten Barca-Jugendabteilung La Masia aufgenommen wird.

Darvich hatte die deutsche U17-Nationalmannschaft Anfang Juni als Kapitän zum EM-Titel geführt. Der Spieler, der irakischer Abstammung ist, zählte zu den herausragenden Akteuren dieser Europameisterschaft. Im Finale gewann die DFB-Auswahl mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen Frankreich. Darvichs Auftritte mit zwei Toren und vier Vorlagen hatten ihn ins Rampenlicht gespült. Der offensive Mittelfeld-Mann weckte das Interesse etlicher Top-Vereine.

Noah Darvich: Spielweise erinnert an Mesut Özil

Beim Sport-Club hatte der 16-Jährige in der vergangenen Saison mit seinen besonderen technischen Fähigkeiten, die an Mesut Özil erinnern, in der U17 gespielt. Mit fünf Toren sorgte er mit dafür, dass Freiburg in der Staffel Süd/Südwest die Saison auf Tabellenrang zehn beendete. Nun sollte er die U19-Auswahl überspringen und wurde bereits für das Drittligateam eingeplant.



Beim Sport-Club hatten sie gehofft, ihr fußballerisches Juwel behutsam aufbauen zu können. Sportdirektor Klemens Hartenbach hatte noch vor Wochen im kicker erklärt: "Er ist bei uns gut aufgehoben. Wir wollen ihn nicht verbrennen."



Nun scheinen sich die Wege des Vereins und des Top-Talents zu trennen. Eine offizielle Stellungnahme des SC Freiburg zum bevorstehenden Wechsel Darvichs liegt noch nicht vor.