Fußball | 2. Bundesliga Wechselhafte Generalprobe - Ist der FCK bereit für St. Pauli? Stand: 23.07.2023 11:08 Uhr

Eine Woche vor dem Liga-Start hat der 1. FC Kaiserslautern beim FC Homburg eine erfolgreiche Generalprobe absolviert. Dennoch sieht FCK-Trainer Dirk Schuster noch einige Probleme.

Nach der gelungen Generalprobe - einem 4:1-Testspiel-Sieg beim FC Homburg - startet der 1. FC Kaiserslautern mit Zuversicht in die letzte Woche der Saisonvorbereitung. Kommenden Samstag (ab 13 Uhr live im Audiostream auf Sportschau.de) beginnt für den FCK die neue Saison der 2. Bundesliga - und die Vorfreude ist groß, sagte Jean Zimmer im Interview mit SWR Sport.

FCK erst mit Mühe, dann deutlich

Der FCK-Kapitän konnte es kaum erwarten, dass die Zeit der Testspiele vorüber ist: "Es geht endlich wieder los. Es geht wieder um was. Freundschaftsspiele sind gut und schön. Aber wenn es dann um Punkte geht, dann ist es schon nochmal geiler. Ich glaube, wir freuen und alle darauf."

FCK-Trainer Schuster kritisiert Passspiel

Allerdings hatten die Roten Teufel in der ersten Halbzeit noch etwas Mühe. Vor 3.460 Zuschauern im Homburger Waldstadion ging Kaiserslautern bereits in der 4. Minute durch Lex-Tyger Lobinger in Führung, doch Homburgs David Hummel glich bereits vier Minuten später zum 1:1 aus. FCK-Trainer Dirk Schuster monierte "sehr schlampiges Passspiel, wo wir gar kein Tempo ins Spiel gekriegt haben".

Schuster: "Das hat nachdenklich gemacht"

In der ersten Halbzeit hatte Schuster noch mit Dreierkette spielen lassen. "Wir haben die langen Bälle sehr schlecht verteidigt und dem Gegner die eine oder andere Chance zu viel ermöglicht", sagte der 55-Jährige. "Das hat dann schon ein klein wenig nachdenklich gemacht. Ich denke, dass wir das definitiv gegen St. Pauli besser machen müssen, sonst könnte es eng werden."

FCK-Trainer sorgt sich um Erik Durm

Nach der Pause stellte er auf Viererkette um. Auch in der Offensive konnte sich der FCK fortan besser entfalten. Kenny Prince Redondo (60.), Richmond Tachie (69.) und Daniel Hanslik (90.) sorgten für den verdienten Sieg des FCK, der sogar noch hätte höher ausfallen können. Doch Tachie schoss einen Foulelfmeter nach 65 Minuten nur an den Pfosten. Kaiserslautern geht aber mit einem Wermutstropfen aus der Partie, denn Verteidiger Erik Durm musste bereits in der 18. Minute mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden. "Erik Durm hat einen Pferdekuss bekommen", sagte Schuster. "Da muss man jetzt mal abwarten, ob eine Einblutung kommt. Das wäre natürlich sehr ärgerlich, weil es dann auch relativ eng wird für nächsten Samstag."

FCK hofft auf Torjäger Terrence Boyd

Auch Stürmer Terrence Boyd musste etwas kürzer Treten. Um den Torjäger machte Schuster sich hingegen keine großen Sorgen: "Bei Terrence Boyd bin ich guter Dinge, dass er am Dienstag wieder einsteigt und dass die Reizung im Knie dann Geschichte ist." Ihn wird Schuster in der kommenden Woche sicherlich brauchen. Denn trotz aller Vorfreude überwiegt der Respekt vor dem Gegner aus Hamburg: "Ausverkauftes Haus und gleich eine Mannschaft vor der Brust, die ich zu den Aufstiegsaspiranten zähle", meinte Schuster. "Da kann man schon davon sprechen, dass das eine riesengroße Herausforderung wird. Eine sehr schwierige Aufgabe, die wir mit unseren Zuschauern im Rücken meistern wollen."

Denn trotz des schwierigen Auftakt-Programms - nach dem Heimstart gegen St. Pauli muss der FCK zum Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 - hofft Schuster auf einen erfolgreichen Saison-Start: "Denn was daraus entstehen kann, haben wir in der letzten Saison gesehen."