Fußball | Bundesliga Warum Oliver Baumann für Hoffenheim so wichtig ist Stand: 02.09.2023 09:51 Uhr

Oliver Baumann ist für die TSG Hoffenheim mehr als ein Schlüsselspieler. Er ist Kapitän, Keeper und Kommunikator. Und macht in den ersten Spielen den Unterschied.

Oliver Baumann ist Keeper, Kapitän und einer, der eigentlich immer alles im Blick hat. Anders war das in der vergangenen Woche in Heidenheim. Die reguläre Spielzeit ist schon vorbei, die Anzeigetafel zeigt ein 2:2 zwischen dem Aufsteiger und Baumanns TSG an - und Andrej Kramaric steht am Elfmeterpunkt, zum zweiten Mal. Der Elfmeter muss wiederholt werden. Baumann kann nicht hinschauen, dreht sich in seinem leuchtend gelben Trikot um und geht in die Knie, die Arme aufgestützt. Für einen Moment blickt er auf den Rasen, dann zu den mitgereisten Hoffenheimer Fans – und weiß, als sie ihre Arme in die Luft reißen und jubeln: Treffer. 3:2 für die TSG Hoffenheim.

"Wir hatten phasenweise schon auch ein bisschen Glück", sagt Baumann nach der Partie im Gespräch mit SWR Sport, wischt sich eine Mischung aus Regentropfen und Schweiß von der Stirn und wirkt erleichtert. Die Hoffenheimer hatten in Heidenheim nicht nur Glück und schafften es ein Spiel zu drehen, das der Aufsteiger 75 Minuten und zwei Tore lang eigentlich im Griff hatte. Sie hatten auch Oliver Baumann. Kapitän, Keeper, Kommunikator. Und einer der wenigen Spieler, der bei der TSG trotz des knirschenden Saisonstarts starke Leistungen abrufen konnte.

Baumann macht den Unterschied

Schon zum Auftakt gegen den SC Freiburg sorgte der Torhüter dafür, dass die Partie nicht früher entschieden und die Niederlage der Hoffenheimer besiegelt war. Und auch auf der Ostalb konnten sich seine Mitspieler einmal mehr bei Baumann bedanken, der mit seinen Paraden und seiner Präsenz verhinderte, dass die Heidenheimer die ersten drei Punkte in der Bundesliga holten.

"Zwischenzeitlich war es brutal schwer", sagte er nach der Partie angesichts des glücklichen Sieges, den auch der realistische Keeper nicht als verdient bezeichnen wollte. "Da kann ich mich nicht zu hinreißen lassen." Aber zu einer Analyse und einem Lob für die Mitspieler. "Ein Riesenkompliment an alle, die rein gekommen sind. Die haben das Level nochmal angehoben und haben brutal Schwung reingebracht. Da bin ich sehr stolz drauf. Dieses Gefühl und diese Haltung müssen wir uns merken."

Hoffenheim wacklig, Baumann stark

Die Teamkollegen dürften sich nach diesem Spiel vor allem gemerkt haben, dass es ohne Baumann im Kasten der Hoffenheimer in Heidenheim schwer geworden wäre mit dem Sieg. Vor allem bei den gefürchteten Standards des Aufsteigers war Baumann erster Ansprechpartner für die bisweilen verunsichert wirkende Defensive, bemühte sich nach Kräften, den Kollegen beim Stellungsspiel zu helfen und Rückhalt zu sein. Bis in die wenig präsente Offensive reichten aber auch Baumanns Kommunikationsbemühungen nicht.

Nach einem gehaltenen Elfmeter, aber zwei Standardgegentreffern wirkte Baumann zwischenzeitlich fast verzweifelt, fluchte nicht hörbar, aber unmissverständlich nach Jan-Niklas Bestes Traumtor per direkt verwandeltem Freistoß – das nicht einmal Baumann in seiner aktuellen Form verhindern konnte.

Lob von Matarazzo

Wie wertvoll der Routinier, der noch bis zum kommenden Sommer Vertrag bei der TSG hat, für ihr Team ist, wissen auch die Fans. Sie wählten Baumann in einer Abstimmung des Klubs zum Spieler des Monats August. Und auch Trainer Pellegrino Matarazzo weiß, was er an Baumann hat. "Der Junge ist in einer absoluten Topform und für mich ein Toptorwart in Deutschland", sagt der Coach vor dem Spiel gegen Wolfsburg am Samstag, wohlwissend, dass die TSG erneut ihren Schlussmann in Topform braucht.

"Wenn ich ihm im Training zuschaue, mit was für einer Geschmeidigkeit, gleichzeitig Power, Balance und Technik alle Abläufe durchzieht, wie er agiert im Spiel, wie er kommuniziert – also für mich ein Toptorwart in Deutschland." Auch deshalb ist Baumann von Bundestrainer Hansi Flick für die beiden anstehenden Länderspiele gegen Japan und Frankreich nominiert worden. Vor der Länderspielpause aber wartet jetzt erst einmal der VfL Wolfsburg auf Baumann und seine Teamkollegen.

"Zusammengeschwei ßt" gegen Wolfsburg

Und der Kapitän hofft, dass alle nach dem Last-Minute-Sieg der vergangenen Woche etwas mitgenommen haben. "Das schweißt extrem zusammen, weil jeder Einzelne wichtig ist – die, die zuhause geblieben sind, und die, die reingekommen sind. Das war ein perfektes Beispiel. Super Mentalität, gute Haltung." Oliver Baumann hat also tatsächlich fast alles im Blick - auch die, die nicht dabei sind. Und vielleicht ist er auch deshalb so wichtig für die TSG Hoffenheim.