Verlängerung der Pachtreduzierung wieder Thema im Stadtrat Warum die Stadiongesellschaft vom Erfolg des FCK im DFB-Pokal profitiert Stand: 02.02.2024 13:21 Uhr

Der Einzug des 1. FC Kaiserslautern ins Halbfinale des DFB-Pokals spült mehr als 3 Millionen Euro in die Kassen. Geld, das nicht alleine beim FCK bleiben wird. Auch die Stadiongesellschaft kassiert mit. Am Montag befasst sich der Stadtrat dennoch mit einer erneuten Pachtreduzierung für das Fritz-Walter-Stadion.

Ausgelassen haben am späten Mittwochabend Fans und Spieler des FCK im Berliner Olympiastadion den 3:1-Pokalcoup bei Hertha BSC gefeiert. Die Roten Teufel stehen im Halbfinale des DFB-Pokals. Das sorgt auch für Freude bei der Stadiongesellschaft - nicht nur aus sportlichen, sondern auch aus finanziellen Gründen.

Denn der FCK verdient mit dem Erfolg im Pokal auch Geld. Fast 3,5 Millionen Euro gibt es für den Einzug ins Halbfinale. Einen Teil davon wird die Stadiongesellschaft erhalten. So ist es im Pachtvertrag vorgesehen. "Ist der FCK erfolgreich, fließt auch mehr Geld an die Stadiongesellschaft", sagt Stefan Weiler, der Geschäftsführer der Stadiongesellschaft.

Keine großen Sprünge mit Einnahmen aus FCK-Pokal-Coup

Weiler betont aber auch: "Das Geld, das der FCK und auch die Stadiongesellschaft hier einnehmen, wird uns nicht reich machen und auch nicht dazu führen, dass sowohl der FCK als auch die Stadiongesellschaft große Sprünge machen können."

Eine genaue Summe könne er noch nicht nennen, so Weiler. "Wir freuen uns, wenn da was kommt. Aber das kann man frühestens erst nach der Pokalsaison sagen, die ja dann hoffentlich mit dem Pokalsieg des FCK am 25. Mai endet", sagt Weiler mit einem Schmunzeln.

Stadiongesellschaft hofft auch auf guten Zuschauerschnitt auf dem Betze

Den Unterlagen zur Stadtratssitzung am kommenden Montag ist zu entnehmen, dass die Stadiongesellschaft eine zusätzliche 40-prozentige Erlösbeteiligung erhält, wenn der FCK die zweite und dritte Runde im DFB-Pokal erreicht. "Für die aktuelle Saison werden dadurch bei der Stadiongesellschaft Mehrerlöse in Höhe von 294.000 Euro zuzüglich Umsatzsteuer erzielt", heißt es in den Unterlagen.

Sollte der FCK das Finale erreichen, würden noch einmal 500.000 Euro zuzüglich Umsatzsteuer hinzukommen. Zudem kann die Stadiongesellschaft auf weitere Gelder hoffen, denn laut einer Ergänzung zum Pachtvertrag erhält sie zusätzlich 200.000 Euro zuzüglich Umsatzsteuer, wenn durchschnittlich mehr als 34.000 Fans bei den Heimspielen der Roten Teufel sind. In dieser Saison liegt der Schnitt bislang bei rund 43.000 Zuschauern.

FCK will Stadionmiete auch für nächste Saison reduzieren

Das Thema Pachtvertrag soll am Montag einmal mehr behandelt werden. Der FCK hat nach Angaben der Stadt darum gebeten, die derzeit gültige Reduzierung der Stadionmiete für die kommende Saison beizubehalten. Diese sieht unter anderem in der zweiten Liga eine Miete von 2,4 statt den ursprünglich vereinbarten 3,2 Millionen Euro und in der Dritten Liga 625.000 Euro. Hinzu kommen Zusatzzahlungen, die abhängig vom Erfolg im DFB-Pokal und vom Zuschauerschnitt sind.

Der neue Vertrag sollte weniger kompliziert und mehr zukunftsgerichtet sein Stefan Weiler, Geschäftsführer der Stadiongesellschaft, zu einem neuen Pachtvertrag mit dem FCK

Ziel sei es aber grundsätzlich, einen neuen Vertrag zu erstellen, sagt Weiler. Mit dem FCK sei man hierfür in guten Gesprächen. "Der neue Vertrag sollte weniger kompliziert und mehr zukunftsgerichtet sein", beschreibt es der Geschäftsführer.

Die Stadiongesellschaft benötigt nach Angaben der Stadt jährlich mindestens 3,2 Millionen Euro, um den Kredit in Höhe von 65 Millionen Euro für den Kauf der Arena, aber auch Zinszahlungen, zu leisten. Die Stadt müsste nun für die kommende Saison wieder Geld zuschießen - 800.000 Euro. Ein Thema, das in der Vergangenheit stets auch zu Diskussionen mit der Aufsichtsbehörde ADD führte.

Gelände rund um das Fritz-Walter-Stadion soll entwickelt werden

"Der FCK ist aktuell die einzige Einnahmequelle, die die Stadiongesellschaft hat", sagt Stefan Weiler. Das soll sich in Zukunft ändern. "Wir sind gerade sehr intensiv an der Thematik Quartiersentwicklung", so der Geschäftsführer der Stadiongesellschaft. Weiler ist zudem auch Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Stadt und Kreis.

"Der Betzenberg besteht nicht nur aus einem Fußballstadion, sondern hat auch Flächen, die im Besitz der Stadiongesellschaft und der Stadt sind. "Wir wollen das Gebiet rund um das Stadion so entwickeln, dass wir weitere Einnahmen erzielen können", berichtet er. Im Mai des vergangenen Jahres hatte es dazu einen Workshop für Bürgerinnen und Bürger im Stadion gegeben.

Die zusätzlichen Einnahmen durch den Pokalerfolg des FCK will die Stadiongesellschaft zum einen für Reparaturarbeiten nutzen. Außerdem sollen Teile in eine so genannte Tilgungsrücklage wandern, wie Weiler sagt.