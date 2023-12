SWR Sport Fußball | 16.12.2023 Waldhof in Abstiegsnot, Sandhausen und Ulm vorne mit dabei Stand: 12.12.2023 08:07 Uhr

SWR Sport Fußball mit viel aktuellem Sport: Waldhof Mannheim zuhause gegen Erzgebirge Aue, die Überraschungsteams Ulm und Verl im Duell und der SV Sandhausen in Ingolstadt. Dazu: die Freiburgerinnen gegen Frankfurt.

3. Liga: Waldhof Mannheim - Erzgebirge Aue

Am Samstag empfängt Waldhof Mannheim Erzgebirge Aue. Die Waldhöfer stecken immer tiefer im Abstiegskampf. Zehn Spiele sind es jetzt schon ohne Sieg, zuletzt verlor man 0:3 im Kurpfalz-Duell gegen den SV Sandhausen. SVW-Trainer Rüdiger Rehm muss nun liefern. Bis Weihnachten fordert die Vereinsführung einen Platz jenseits der Abstiegsplätze - bei noch zwei ausstehenden Spielen und fünf Punkten Rückstand ein schweres Unterfangen. Schaffen die "Buwe" gegen Aue einen ersten Schritt Richtung rettendes Ufer?

3. Liga: FC Ingolstadt - SV Sandhausen

Gut sechs Wochen ist Jens Keller jetzt Trainer in Sandhausen - und es läuft beim Zweitliga-Absteiger. Noch immer ist der SVS unter dem neuen Trainer in der 3. Liga ohne Niederlage. Die Sandhäuser haben sich in der Tabelle auf Rang vier vorgearbeitet, nur noch das Torverhältnis trennt sie vom Aufstiegs-Relegationsplatz. Aber auch der nächste Gegner FC Ingolstadt mischt oben kräftig mit. Nur zwei Punkte Rückstand haben die Bayern auf den SVS. Wer behält im direkten Duell die Oberhand?

3. Liga: SC Verl - SSV Ulm 1846

Auf dem Aufstiegs-Relegationsplatz steht derzeit noch der SC Verl. Die Westfalen sind ein Überraschungsteam in dieser Hinrunde - zusammen mit dem SSV Ulm. Der Aufsteiger ist als Tabellenfünfter punktgleich mit Verl und Sandhausen. Im letzten Heimspiel gegen den BVB II gab es ein 1:1-Unentschieden, seit drei Spielen ist das Team von Trainer Thomas Wörle ungeschlagen. Setzt sich die Serie der Ulmer auch beim SC Verl fort?

Freiburger Fußballerinnen gegen Frankfurt

Die Spielerinnen des SC Freiburg kommen nach einem schwierigen Saisonstart in der Liga besser in den Tritt. Am letzten Spieltag gewannen sie auswärts bei der SGS Essen und konnten sich von den Abstiegsplätzen noch weiter absetzen. Mit dem Team von Eintracht Frankfurt reist am Samstag aber eine Top-Mannschaft in den Breisgau. Der derzeitige Tabellendritte ist in der Liga seit sieben Spielen ungeschlagen, eine richtig schwere Aufgabe für die SC-Elf kurz vor der Weihnachtspause.

