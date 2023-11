Fußball | 3. Liga Waldhof-Fans mit heftiger Kritik trotz Umsatz-Plus Stand: 27.11.2023 22:22 Uhr

Die Mitgliederversammlung von Waldhof Mannheim stand unter keinem guten Stern. Die sportliche Krise ließ viele Konflikte offen zutage treten - da halfen auch die guten Zahlen nichts.

Die nerven liegen blank bei Waldhof Mannheim. Doch es ist nicht nur die sportliche Krise, die Fans und Verein entzweien. Viele fremdeln noch immer mit der im September 2016 ausgegliederten SV Waldhof Mannheim Spielbetriebs GmbH. Jahrelang hatte der sportliche Erfolg diese Spannungen überdeckt. In der aktuellen Situation - Waldhof Mannheim steht derzeit mit nur 13 Punkten auf einem Abstiegsplatz - treten diese Konflikte wieder offen zutage. Das war bei der Jahreshauptversammlung am Montagabend deutlich zu spüren. Die positive Entwicklung des Vereins allen voran der Talentschmiede "Buwe Fabrik" fand noch positive Erwähnung. Als es jedoch um die erste Mannschaft ging, trat der Streit offen zutage.

Ein Fan meldete sich stellvertretend am Saalmirkofon zu Wort: "Es gibt keine Waldhof-Familie mehr. Es ist eine Farce." Dafür gab es lauten Beifall. Die neuen Zäune um die Ostkurve, der Hauptsponsor aus der Wettbranche und dann noch in rot-weiß, den Farben des ungeliebten 1. FC Kaiserslautern. Dass die Zäune um die Osttribüne eine Reaktion auf die Ausschreitungen im Zuge des Relegationssspiels gegen den KFC Uerdingen waren, als Waldhof-Fans mehrere Feuerwerk auf den Rasen warfen und damit für einen Spiel-Abbruch sorgten, war an dieser Stelle eine Randerwähnung.

Schlechte Stimmung trotz guter Zahlen

Viele Fans sehen sich in dem schon länger schwelenden Konflikt als "Stimmungsdienstleister", die "ansonsten den Mund halten" sollten. Der Verantwortliche ist in den Augen der 350 Menschen im Kulturhaus Mannheim schnell ausgemacht: "Kompp muss weg", skandieren sie. Gemeint ist Geschäftsführer Markus Kompp. Der ist an dem Abend jedoch gar nicht da. Laut Präsident Bernd Beetz weil er bedroht worden sei. Auch der zweite Geschäftsführer, Tim Schork, wurde heftig kritisiert.

Gute Nachrichten gibt es vom Präsidenten: Die Waldhof Mannheim GmbH habe im Geschäftsjahr 2022/23 etwa 9,3 Millionen Euro Umsatz gemacht, etwa 0,1 Millionen Euro mehr als im Jahr davor. Inklusive der zugeschossenen drei Millionen Euro von Investor Beetz konnte der Verein auf etwa 12,3 Millionen Euro zurückgreifen. Da der Verein mit drei Prozent an der GmbH beteiligt ist, profitiert auch der Verein von der guten wirtschaftlichen Entwicklung.

