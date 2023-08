Volleyball | 2. Bundesliga Frauen Pro Von der Bezirksliga in die 2. Liga: Flachter Volleyballerinnen starten ins Profigeschäft Stand: 30.08.2023 12:18 Uhr

In der vergangenen Saison spielten die Volleyballerinnen des TSV Flacht noch in der Bezirksliga. Nun treten die "Blaubären" in der neu gegründeten 2. Bundesliga Frauen Pro an. Möglich ist das dank einer Wildcard und des unermüdlichen Einsatzes des ganzen Vereins.

In der Geschäftsstelle stapeln sich die Kartons. "Die Trikots, die Ausgeh-Montur, die Fanschals - alles ist jetzt da", freut sich Teammanager Michael Kaiser und checkt zusammen mit den Vereins-Verantwortlichen des TSV Flacht eine Kiste nach der anderen. "Jetzt müssen die Klamotten nur noch passen. Dann kann es los gehen."

Fünf Wochen sind es noch bis zum Saisonstart. Dann bestreiten die "Binder Blaubären" ihr erstes Spiel in der 2. Bundesliga Frauen Pro. Die wurde neu gegründet, um die große Leistungslücke zwischen der 1. Bundesliga und der zweigleisigen 2. Bundesliga zu schließen. Mit dabei ist eben auch der TSV Flacht. Das Besondere: In der vergangenen Saison spielte die erste Mannschaft noch in der Bezirksliga.

TSV Flacht ergattert Wildcard

Möglich ist der große Sprung ins Profigeschäft dank einer Wildcard. Als die Volleyball-Bundesliga im Herbst 2022 verkündet, dass es eine neue Liga samt Wildcard-Platz geben wir, ist der TSV Flacht sofort zur Stelle.

"Wir hatten schon seit zwei, drei Jahren ein Konzept in der Schublade", verrät Kaiser. "Unser Traum war immer, hochklassigen Volleyball zu betrieben, weil wir eine super Struktur, viele Ehrenamtliche und Menschen, die für den Sport und den Verein brennen, haben", so der Teammanager weiter. Als dann die Möglichkeit aufkam, sei man gleich "Feuer und Flamme" gewesen.

Mit Jan Lindenmair als Sportdirektor hat der TSV Flacht von Beginn an ein wichtiges Zugpferd mit im Team. Als ehemaliger Trainer von Allianz MTV Stuttgart bringt der 44-Jährige jede Menge Bundesliga-Erfahrung und Kontakte in die Volleyball-Welt mit. Er war es auch, der den Erstkontakt zur Liga herstellte. "Das ging im Oktober los", erinnert sich Lindenmair, "dann hatten wir zehn Tage Zeit, um zu sagen, ob wir es versuchen wollen". Die Entscheidung zum "Ja" fällte der Verein geschlossen.

"Am Anfang wurden wir belächelt"

Dass die Flachter Volleyballerinnen als große Unbekannte in der Szene dann tatsächlich den Zuschlag bekamen, überraschte viele. "Am Anfang wurden wir belächelt", so Kaiser, "da war natürlich auch eine gewisse Skepsis da und auch Vereine, die gesagt haben: Was sind denn das für Träumer, irgendwelche Spinner".

Davon ließen sich die Flachter aber nicht aufhalten und erledigten ihre Hausaufgaben. "Der Standort hat uns mit seiner Bewerbung überzeugt", sagt Daniel Sattler , "dazu gehören die wirtschaftlichen, sportlichen und infrastrukturellen Rahmenbedinungen", so der Geschäftsführer der Volleyball-Bundesliga weiter.

Binder Blaubären starten mit neu zusammengestellter Mannschaft in die Saison

In der Zwischenzeit würden auch die anderen Vereine anerkennen, was da in dem kleinen Örtchen im Heckengäu entsteht. Dank des großen Engagements vieler Ehrenamtlicher, der erfolgreichen Suche nach Sponsoren und des klaren Plans habe sich der Verein immer weiter professionalisiert.

Sportlich zählt dazu in erster Linie der Aufbau einer neuen Mannschaft. "Wir haben Spielerinnen geholt, die aus der 1., 2. oder 3. Liga kommen", sagt Trainer Nicolas Reinecke, der zuvor die Herren-Mannschaft im Verein coachte. Er sei optimistisch, mit den anderen Teams gut mithalten zu können. An Motivation wird es ihm und seiner Mannschaft jedenfalls nicht fehlen. "Ich freue mich mega", sagt Spielerin Saskia Lenk, "ich glaube, das wird eine geile Saison."

Dafür werden auch die Verantwortlichen weiter alles geben. Denn die "to-do-Liste" bis zum Saisonstart am 30. September ist noch lang. Dauerkarten, Spielerinnenfots, Technik-Equipment. Es gibt noch viel zu tun. Aber zumindest die Trikots sind schon da, die müssen ja bekanntlich "nur noch passen".