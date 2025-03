Freiburger Niederlage gegen Berlin Vincenzo Grifo nach Jubiläumsspiel: "Die Zahl 300 hat man sich erträumt" Stand: 31.03.2025 11:28 Uhr

Freiburgs Vincenzo Grifo erreicht im Bundesliga-Spiel gegen Union einen Meilenstein. Am Ende wird es für ihn und den Sport-Club aber ein bitterer Nachmittag.

So dürfte sich Vincenzo Grifo den Sonntagnachmittag und sein Jubiläum wahrscheinlich nicht vorgestellt haben: Im 300. Pflichtspiel des italienischen Offensivkünstlers für den SC mussten sich die heimstarken Breisgauer Union Berlin am Sonntag (30.03.2025) mit 1:2 geschlagen geben. Nach zuvor sieben Bundesliga-Partien ohne Niederlage gingen die Badener erstmals wieder als Verlierer vom Platz.

"Es ist sehr traurig und sehr schmerzhaft", sagte der Jubilar nach der Partie am ARD-Mikrofon. Auf Vorlage von Grifo brachte Lucas Höler die Gastgeber zwar zunächst in Führung (29. Minute). Doch dank des Ausgleichs von Rani Khedira (30.) und des Blitzstarts in die zweite Hälfte mit dem Treffer von Andrej Ilic (48.) drehten die Köpenicker die Partie - und verhagelten Grifo seinen besonderen Tag.

Ehrung für Grifos 300. Pflichtspiel

Angesprochen auf sein Jubiläum war der 31-Jährige dann aber auch stolz: "300 hat man sich erträumt und erhofft. Man hat es gelesen, dass es Spieler geschafft haben und nun ist man selber einer davon. Das ist eine unglaublich schöne Zahl und ich bin sehr stolz." Vor dem Anpfiff war Grifo noch von den SC-Offiziellen Klemens Hartenbach und Jochen Saier geehrt worden.

Vor seinem 300. Pflichtspiel für den SC Freiburg wird Vincenzo Grifo von Jochen Saier (links) und Klemens Hartenbach (rechts) geehrt

Passend zu seinem besonderen Nachmittag stand Jubilar Grifo in der Partie als Vorlagengeber mit im Fokus. Von seiner gewohnten linken Offensivseite war der Italiener auf rechts gewechselt. Aus vollem Lauf bediente er in der 29. Minute von dort beim bis dato schönsten Angriff der Gastgeber Torschütze Höler, der nur noch abstauben musste.

Grifo auf Höler, eine Kombination, die funktionierte. Entsprechend fiel Hölers Lob für seinen Vorlagengeber aus: "Das er uns extrem weiterhelfen kann, weiß jeder", so der Torschütze. "Er ist unser Mannschaftsclown, er ist ein extrem guter Typ, mit ihm kann man Spaß haben. Wir sind alle froh, dass er hier ist."

Grifo seit 2019 wieder beim Sport-Club

Bereits 2019 kehrte Grifo nach Stationen bei Borussia Mönchengladbach und der TSG Hoffenheim in den Breisgau zurück und reifte zu einem der wichtigsten Spieler beim Sport-Club. Auch in dieser Saison ist er mit derzeit acht Toren und acht Vorlagen Freiburgs Topscorer.

Gegen Union Berlin konnte aber auch Grifo die Niederlage nicht verhindern. Denn nach der Halbzeitpause mussten die Badener gleich zwei Rückschläge verdauen: den Rückstand und die Auswechslung von Keeper Noah Atubolu, der in den vergangenen Wochen ein Leistungsträger war und verletzt ausgewechselt werden musste. Am Ende also doch eher ein gebrauchter Tag für den Jubilar - aber verbunden mit der Hoffnung, dass das 301. Pflichtspiel von Vincenzo Grifo am kommenden Samstag gegen Dortmund (15:30 Uhr / live in SWR1 Stadion) besser läuft.

