Fußball | Bundesliga VfB-Trainer Hoeneß will sich nicht an Bayern-Spekulationen beteiligen

Trainer Sebastian Hoeneß hat viel Erfolg mit dem VfB Stuttgart. Berichten zufolge will der Klub den Vertrag mit dem Coach zeitnah verlängern. Der FC Bayern soll Interesse an dem 41-Jährigen haben.

Der VfB Stuttgart will laut übereinstimmenden Medienberichten den Vertrag mit Trainer Sebastian Hoeneß ausweiten. Laut "Bild"-Zeitung, "Stuttgarter Nachrichten" und "Stuttgarter Zeitung" gab es bereits erste Vorgespräche, die "zeitnah in konkrete Verhandlungen münden" sollen. Der Vertrag von Hoeneß beim VfB läuft bis zum Sommer 2025.

VfB-Boss Alexander Wehrle: "Sind über viele Themen im Austausch"

"Wir sind grundsätzlich mit ihm über viele Themen im Austausch und selbstverständlich auch über seine Vertragssituation", sagte der Stuttgarter Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle. "Sebastian Hoeneß macht einen sehr guten Job mit seinem Trainerteam."

Gerüchte über Sebastian Hoeneß und den FC Bayern

Der Neffe vom Münchner Ehrenpräsident Uli Hoeneß wird von manchen auch als künftiger Coach des FC Bayern gehandelt. Der deutsche Fußball-Rekordmeister hatte am Mittwoch angekündigt, dass der jetzige Trainer Thomas Tuchel den Klub nach dieser Saison verlässt.

"Diese Spekulationen helfen nicht und ich will mich auch nicht an ihnen beteiligen", sagte Hoeneß zum angeblich Interesse des FCB. "Ich will mich total auf das wesentliche konzentrieren, auf das, was hier abläuft. Alles andere hilft mir nicht und da habe ich auch kein Interesse dran."

Hoeneß hatte den VfB Stuttgart im April 2023 als Tabellenletzten übernommen und zum Klassenerhalt in der Relegation gegen den Hamburger SV geführt. In dieser Spielzeit spielen die Schwaben furios auf und sind momentan als Tabellendritter auf Champions-League-Kurs.

Den FC Bayern kennt Hoeneß aus seiner Zeit als Jugendtrainer und Coach der zweiten Mannschaft, mit der er 2020 die Meisterschaft in der 3. Liga holte.

