Fußball | Bundesliga VfB Stuttgart vor wichtigen Personal-Entscheidungen Stand: 04.08.2023 16:33 Uhr

Mit welchem Torhüter startet der VfB Stuttgart in die neue Saison. Und was machen die Schwaben noch auf dem Transfermarkt? Eine Bestandsaufnahme vor der Generalprobe.

Bis zum ersten Pflichtspiel hat der VfB Stuttgart noch ein paar Tage Zeit. Die Schwaben müssen erst am 12. August im DFB-Pokal bei der TSG Balingen antreten. Dennoch müssen sich die Schwaben kurz vor dem Saisonstart noch mit einigen kniffligen Personal-Fragen beschäftigen. Die wichtigste: Mit welchem Torwart wollen sie in die Saison starten?

Neuzugang Alexander Nübel musste unter der Woche sein missglücktes Debüt mit fünf Gegentoren im Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach verdauen. Fabian Bredlow, erst zum Ende der vergangenen Saison zur Nummer eins im Tor der Schwaben aufgestiegen, ist nach seiner Hüftverletzung seit Dienstag wieder zurück im Mannschaftstraining.

VfB-Trainer Hoeneß legte sich bereits fest

Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth sieht ein Torhüter-Duell auf Augenhöhe: "Der Bessere steht im ersten Saisonspiel im Tor", sagte er. "Fabian Bredlow hat gerade zum Abschluss gezeigt, wie wichtig er für die Mannschaft sein kann - auch innerhalb der Kabine ist er wichtig. Am Ende entscheidet der Trainer, wer zwischen den Pfosten steht."

Der Coach hatte sich trotz der Testspiel-Niederlage schnell festgelegt. Demnach wird Alexander Nübel als Nummer eins in die Saison gehen. "Davon ist auszugehen", sagte Sebastian Hoeneß nach dem Vorbereitungsturnier am Samstag in Heimstetten. "Wenn wir so ein Investment machen, ist das die Idee dahinter. Trotzdem geht es am Ende um Leistung. Aber die Idee ist schon, dass er als Nummer eins in die Saison geht."

Verkauft der VfB Stuttgart Ito und Mavropanos

Auch auf anderen Positionen stehen in dieser Transfer-Periode noch wichtige Personal-Entscheidungen an. Die Innenverteidiger Hiroki Ito und Konstantinos Mavropanos könnten den VfB Stuttgart noch verlassen. Medienberichten zufolge soll Ajax Amsterdam Interesse an Ito gezeigt haben, Mavropanos soll beim italienischen Meister SSC Neapel im Gespräch sein. Stürmer Serhou Guirassy könnte dank einer Ausstiegsklausel ebenfalls wechseln.

Verlassen Hiroki Ito und Konstantinos Mavropanos den VfB Stuttgart?

Für Ito und Mavropanos liegen laut Sportdirektor Fabian Wohlgemuth jedoch "keine Angebote in annähernd entsprechender Größenordnung" vor. "Wir haben klare Vorstellungen und lassen uns an dieser Stelle nicht treiben." Über Guirassy sagte Wohlgemuth "Natürlich wollen wir die bestmögliche Mannschaft ins Rennen schicken, aber wir kennen und akzeptieren unsere Rahmenbedingungen. Manchen Kompromiss werden wir eingehen müssen."

Guirassy könnte den VfB Stuttgart noch verlassen

Die Leihe von Deniz Undav in dieser Woche sei indes kein Vorgriff auf einen möglichen Abgang von Guirassy. "Obwohl Zentrumsstürmer haben beide ihr eigenes Profil", sagte Wohlgemuth. "Wir verfolgen konsequent unseren sportlichen Plan. Und Serhou ist dabei ein Schlüsselfaktor. Natürlich sind wir vorbereitet und tappen für den Fall der Fälle nicht im Dunkeln."

Von diesen Entwicklungen wird abhängen, ob die Schwaben auch selbst nochmal auf dem Tranfermarkt tätig werden. Auf die Verletzung von Josha Vagnoman wollen die Stuttgarter aktuelle jedenfalls nicht reagieren. "Wir haben Spieler, die in die Bresche springen können. Stand jetzt wollen wir keinen Spieler für diese Position holen, sondern interne Lösungen finden", sagte der 44-Jährige. Beim letzten Testspiel am Samstag, ab 14 Uhr, an der Bramall Lane von Sheffield United kann Chefcoach nochmal mehrere Varianten ausprobieren.