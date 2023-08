Fußball | Bundesliga VfB Stuttgart verlängert Vertrag mit Hiroki Ito Stand: 23.08.2023 15:08 Uhr

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat eine weitere personelle Entscheidung getroffen: Die Schwaben verlängerten den Vertrag mit Abwehrspieler Hiroki Ito vorzeitig.

Der VfB Stuttgart hat Hiroki Ito um weitere zwei Jahre an sich gebunden. Wie die Schwaben am Mittwoch mitteilten, gilt die neue Vereinbarung mit dem Defensivspezialisten bis 30. Juni 2027. Der Abwehrspieler war 2021 vom japanischen Zweitligisten Jubilo Iwata zunächst auf Leihbasis zu den Schwaben gekommen und bestritt bislang 70 Pflichtspiele.

YouTube-Video von SWR Sport Fußball : "Krasser Fan-Marsch, krasser Sieg: Stuttgart schlägt Bochum 5:0 - DEIN VfB #78 | SWR Sport"

"Hiroki hat unter dem Dach des VfB in den vergangenen Jahren eine außerordentliche Entwicklung genommenen und ist jetzt eine der tragenden Säulen in unserem sportlichen Konzept", sagt VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth in einer Mitteilung des Vereins. Ito verkörpere zudem "glaubwürdig unseren Anspruch, die Mannschaft qualitativ weiterzuentwickeln".

Ito: "Auf dem Platz im VfB-Trikot fighten"

Ito selbst sagt in der Mitteilung des Vereins: "Ich fühle mich sehr wohl in Stuttgart. Vor allem die Heimspiele mit unseren Fans und die außergewöhnliche Atmosphäre im Stadion sind etwas ganz Besonderes für mich." Zudem werde er "weiter hart arbeiten, immer 100 Prozent geben und auf dem Platz im VfB-Trikot fighten", so der 24-Jährige weiter.

Nach den Abgängen von Wataru Endo nach Liverpool und Dinos Mavropanos zu West Ham konnte nun der Vertrag mit einem unangefochtenen Leistungsträger im Team von Sebastian Hoeneß verlängert werden. Zudem wurde in dieser Woche mit Leonardo Stergiou ein talentierter Verteidiger verpflichtet. Der Schweizer kommt auf Leihbasis vom FC St. Gallen zum VfB Stuttgart.