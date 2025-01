Fußball | Bundesliga VfB Stuttgart startet in die Vorbereitung - Frans Krätzig verlässt den Klub vorzeitig Stand: 02.01.2025 15:47 Uhr

Der VfB Stuttgart ist in die Vorbereitung auf die restliche Saison gestartet. Nicht mehr Teil des Kaders ist Frans Krätzig. Die Leihe des Linksverteidigers wurde vorzeitig beendet.

Der VfB Stuttgart zieht auch im Jahr 2025 die Fans an. Trotz Dauerregens fanden sich knapp 1.000 Zuschauer bei der ersten Trainingseinheit der Schwaben ein, um den Übungen der Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß beizuwohnen.

Undav und Leweling vor Comeback beim VfB

Mit dabei waren auch Deniz Undav und Jamie Leweling. Die beiden seit Anfang November verletzten Nationalspieler stehen damit vor dem Comeback. Der VfB tritt am 12. Januar beim FC Augsburg an. Für Undav wäre ein Einsatz im schwäbischen Derby der 50. in der Bundesliga. Undav hat sich beim Champions-League-Spiel am 6. November gegen Atalanta Bergamo (0:2) einen Faserriss an der linken Oberschenkelrückseite zugezogen. Er fehlte danach in acht Pflichtspielen für den VfB sowie in der Nations League gegen Bosnien und Herzegowina und Ungarn. Leweling fällt seit dem Spiel am 1. November bei Bayer Leverkusen aus - ebenfalls wegen einer Verletzung am Oberschenkel.

Der VfB steht in der restlichen Saison vor großen Herausforderungen. Die Schwaben kämpfen in der Bundesliga um einen erneuten Einzug ins internationale Geschäft und stehen im Viertelfinale des DFB-Pokals (4. Februar gegen den FC Augsburg). In der Champions League hat der Bundesligist weiter gute Chancen auf das Erreichen der Playoffs. Die Stuttgarter treten am 21. Januar bei Slovan Bratislava an, gut eine Woche später empfangen die Schwaben Paris St. Germain (29. Januar).

Krätzig verlässt den VfB vorzeitig

Nicht mehr dabei sein wird dann Frans Krätzig. Der U21-Nationalspieler hat den Klub mit sofortiger Wirkung verlassen. Wie die Schwaben mitteilten, hätten sie sich mit dem FC Bayern darauf geeinigt, das Leihgeschäft für den 21-Jährigen vorzeitig zu beenden. "Nicht zuletzt aufgrund der Konkurrenzsituation innerhalb unseres Kaders kam Frans in den vergangenen Monaten nicht auf die gewünschte Spielzeit", sagte VfB-Sportdirektor Christian Gentner zu der Entscheidung.

Krätzig hatte sich den Stuttgartern im Sommer 2024 angeschlossen. Seitdem kam er allerdings nur einmal in der Bundesliga, zweimal im DFB-Pokal und einmal im DFL-Supercup für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß zum Einsatz.

