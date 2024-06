Fußball | Bundesliga VfB Stuttgart: Geht Hiroki Ito zu den Bayern? Stand: 13.06.2024 08:09 Uhr

Kaufen die Bayern wieder die Konkurrenten leer? Jetzt soll VfB-Verteidiger Hiroki Ito auf der Münchner Einkaufsliste stehen.

Der FC Bayern München steht offenbar kurz vor der Verpflichtung des Stuttgarter Abwehrspielers Hiroki Ito. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, kann der japanische Nationalspieler aufgrund einer festgeschriebenen Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro den VfB verlassen.

Ito und der FC Bayern sollen sich bereits mündlich geeinigt haben. Ein möglicher Transfer sei dabei unabhängig vom Münchner Werben um den deutschen Nationalverteidiger Jonathan Tah von Meister Bayer Leverkusen.

VfB-Profi Hiroki Ito auch auf der Insel begehrt

Ito gehörte in dieser Saison zu den Stuttgarter Leistungsträgern und hatte großen Anteil am zweiten Platz in der Bundesliga und der Qualifikation für die Champions League.

Auch der englische Premier-League-Club Tottenham Hotspur soll Interesse an Ito signalisiert haben, kann aber in der kommenden Spielzeit nicht mit der Königsklasse werben.

Für Stuttgart wäre es ein sportlich großer Verlust, jedoch ein lohnendes Geschäft: Der Verteidiger war 2022 zunächst für eine geringe Leihgebühr zum VfB gekommen, ein Jahr später verpflichteten die Schwaben ihn für rund 600.000 Euro fest.

