Fußball-Bundesliga VfB-Profi Jamie Leweling - mit Vollgas auf der Überholspur Stand: 25.09.2024 08:14 Uhr

Ein Grund, warum es beim VfB Stuttgart nach zähem Saisonstart jetzt richtig rund läuft, ist auch Jamie Leweling. Der Außenbahnspieler hat sich aktuell auf höchstem Niveau stabilisiert.

Keine Frage: So wie ein Enzo Millot, Angelo Stiller, Chris Führich oder auch ein Deniz Undav, so profitiert auch ein Jamie Leweling vom "Bessermacher" Sebastian Hoeneß. Obwohl der Trainer mit dem 23-Jährigen zu Beginn der Vorbereitung auf die laufende Saison erst gar nicht so recht zufrieden war. Aber das ist mittlerweile jüngere VfB-Geschichte. Zuletzt gehörte der Außenbahnspieler zu den formstärksten Profis der Schwaben.

Schon vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund (5:1) zeigte sich Coach Hoeneß restlos zufrieden mit dem, was Leweling zuletzt auf dem Feld anbot: "So wie er jetzt spielt, kann es ruhig so weitergehen. Das ist hohes Niveau. Er ist in der Lage, mit seinem Körper, seiner Wucht und seiner Schnelligkeit sehr viele Verteidiger vor große Probleme zu stellen."

Im Spiel gegen den BVB machte der 23-Jährige dann genau so weiter. In der letzten Saison kam Leweling in allen 38 Pflichtspielen für den VfB zum Einsatz. Aktuell ist er wieder auf dem Weg, diese beeindruckende Konstanz nachzuweisen.

Leweling und Mittelstädt: das dynamische Duo

Der ehemalige U21-Nationalspieler war im Sommer 2023 von Union Berlin nach Stuttgart verliehen worden. Gleich in seiner ersten Saison entwickelte Leweling sich zur Stammkraft. Unmittelbar nach dem Ende der letzten Spielzeit wurde er dann für rund fünf Millionen Euro fest bis Sommer 2028 verpflichtet. Insbesondere auf der linken Seite bildet er ein kongeniales Duo mit Maximilian Mittelstädt,+

"Jamie ist jetzt in einer fantastischen Form. Egal, ob er links oder rechts spielt, er bringt eine unglaubliche Dynamik mit und macht es mit seinem Antritt jedem Verteidiger schwer. Das tut uns gut, da er sowohl vorne wie auch defensiv mitarbeitet und davon profitieren wir alle,“ sagt der Nationalverteidiger über seinen Mannschaftskollegen.

YouTube-Video von SWR Sport Fußball : "Doppelpacker Undav - VfB deklassiert den BVB! DEIN VfB #123 | SWR Sport"

Noch ein VfB'ler für Nagelsmann?

Gegen Top-Teams wie Real Madrid und Borussia Dortmund gehörte Leweling jeweils zu den besten Profis des VfB. Heißt: Im Konzert der Flügelstürmer der Stuttgarter gehört ihm das Momentum. Das bekommt insbesondere Nationalspieler Chris Führich zu spüren. Wie es scheint hat Leweling im internen Ranking gerade die Nase vorne. Vielleicht kommt ihm da auch seine etwas ausgeprägtere defensive Disziplin zu Gute?

Fakt ist: Sollte sich Jamie Leweling weiter auf so hohem Niveau präsentieren, dann ist sicher auch ein Anruf von Bundestrainer Julian Nagelsmann keine Überraschung mehr.