Fußball | Bundesliga VfB beim Christopher Street Day in Stuttgart dabei Stand: 04.07.2023 12:21 Uhr

Wenn am 29. Juli die bunte CSD-Parade durch Stuttgart zieht, ist der VfB erstmals mit einem eigenen Wagen dabei.

"Wir sind bunt und wild". Das ist das Motto unter dem der VfB sein Wagen-Debüt beim diesjährigen Christopher Street Day in Stuttgart gibt. Der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle erklärt die Wichtigkeit der Sichtbarkeit der Botschaft.

Den Parade-Truck mit Auflieger stellt der VfB gemeinsam mit den Stuttgarter Junxx. "Das freut uns sehr und macht die Sache rund", sagt Wehrle. Die Stuttgarter Junxx e.V. waren der erste schwul-lesbische VfB-Fanclub.

Der 29. Juli 2023: Ein stolzer Tag für den VfB Stuttgart

Mit der Teilnahme an der CSD-Parade will der VfB sein Engagement für Vielfalt und Toleranz noch sichtbarer machen. "Der VfB ist eine emotionale Heimat, in der jede und jeder willkommen ist: unabhängig von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht, Glaube oder sexueller Orientierung", formuliert Alexander Wehrle auf der vereinseigenen Webseite noch einmal die Vereins-Werte. Am 29. Juli, also zwei Wochen vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal, werden sie dann ab 15:30 Uhr für alle erstmals als Teil der Christopher Street Parade stolz durch die Stuttgarter Innenstadt gefahren.