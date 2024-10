SWR Sport Fußball | 19.10.2024 Verteidigt der Spitzenreiter Sandhausen die Tabellenführung? Stand: 16.10.2024 13:34 Uhr

Im Drittliga-Spitzenspiel tritt der Erste Sandhausen beim Vierten Cottbus an, Waldhof Mannheim am Freitagabend im Heimspiel gegen Aue. Außerdem aus der Regionalliga Südwest die Stuttgarter Kickers gegen Fulda und ein Vorbericht auf das Heimspiel des Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern gegen Paderborn.

3. Liga: Cottbus-Sandhausen

Nach neun Spieltagen steht der SV Sandhausen ganz oben in der Tabelle. Diese Spitzenposition will das Team von Trainer Sreto Ristic beim Auswärtsspiel in Cottbus verteidigen. Der Aufsteiger aus der Lausitz ist sehr erfolgreich in die Saison gestartet und belegt derzeit Platz vier. Außerdem haben die Cottbuser mit 22 Toren mit Abstand die meisten Treffer erzielt. Sandhausen hat dagegen nur acht Gegentreffer kassiert, die wenigstens in der Liga. Auswärts sind die Sandhäuser noch ungeschlagen und dies wollen sie auch in Cottbus bleiben.

3. Liga: Mannheim-Aue

Das Heimspiel am Freitagabend von Waldhof Mannheim ist für den Kapitän Marcel Seegert etwas ganz besonderes. Der 30-Jährige absolviert sein 300. Pflichtspiel als Profi für die Waldhöfer. Seegert selbst wünscht sich, neben einem Sieg in seinem Jubiläumsspiel gegen Aue, dass sich der SVW nach einer sehr unruhigen Phase wieder ein wenig stabilisieren kann.

2. Liga: Kaiserslautern-Paderborn

Beim 1. FC Kaiserslautern rumort es wieder. Nach der 0:1 Niederlage zuletzt in Elversberg sind die Lauterer wieder in die Nähe der Abstiegszone gerutscht. 3 Punkte Vorsprung sind es nur auf den Tabellen-Sechzehnten. Seit fünf Spielen ist dem Team von Trainer Markus Anfang kein Sieg mehr gelungen. Am Samstagabend kommt der Tabellen-Dritte Paderborn auf den Betzenberg. Der SC ist in dieser Saison noch ungeschlagen. Die Unterstützung von mindestens 40 000 Fans im Fritz-Walter-Stadion ist dem FCK aber auf jeden Fall sicher.

Regionalliga Südwest: Stuttgarter Kickers-Fulda

Die Erleichterung war bei den Stuttgarter Kickers groß, nach dem ersten Auswärtssieg zuletzt beim Schlusslicht Bahlinger SC. So konnten sich die Kickers immerhin in der Tabelle von Rang neun auf sieben verbessern. Acht Punkte Rückstand sind es aber schon auf den Spitzenreiter FSV Frankfurt. Am Samstag geht es im Heimspiel gegen den Tabellen-Elften aus Fulda.

Bundesliga Frauen: Hoffenheim-Potsdam

Die Hoffenheimer Fußball-Bundesligaspielerinnen befinden sich im Aufwind. Nach vier Niederlagen zu Saisonbeginn und elf Gegentreffern gewann das Team von Trainer Dedes die vergangenen beiden Spiele und das auch noch zu Null. Am Freitagabend empfangen die Hoffenheimerinnen im Heimspiel den Tabellen-Letzten aus Potsdam.

Moderation: Christina Graf

Sendung am Sa., 19.10.2024 17:30 Uhr, SWR Sport, SWR