Tennis | Warschau Unfassbarer Kraftakt: Laura Siegemund steht im Finale Stand: 29.07.2023 18:43 Uhr

Laura Siegemund (Metzingen) hat nach einer enormen Energieleistung das Finale in Warschau erreicht. Sie gewann am Samstag zwei Dreisatz-Matches und steht erstmals seit 2017 in einem Einzelfinale.

Was für ein Kraftakt für Laura Siegemund. In Warschau stand die 35-Jährige aus Metzingen am Samstag insgesamt sechs Stunden und 19 Minuten auf dem Court. Am Vormittag musste sie zunächst im Viertelfinale gegen die Italienerin Lucrezia Stefanini ran. Das Spiel hatte am Vortag wegen Regens nicht stattfinden können. Nach 3:24 Stunden setzte sich die Schwäbin gegen ihre Gegnerin mit 7:6 (7:5), 5:7, 6:3 durch.

Wenige Stunden später musste Siegemund erneut ran, im Halbfinale gegen Landsfrau Tatjana Maria (Bad Saulgau). Maria, die Nr. 65 der Welt, hatte ihr Viertelfinale beim insgesamt mit 259.303 Dollar dotierten Hartplatzturnier in der polnischen Hauptstadt bereits am Freitag gewonnen.

Spektakuläre Aktion von Maria

Maria kam besser in dieses Halbfinal-Match, schaffte das Break und führte im ersten Satz schnell mit 3:1. Beim Stand von 4:3 erlebten die Zuschauer einen besonders spektakulären Ballwechsel: Maria hatte schon ihr Racket verloren, konnte es in Bruchteilen von Sekunden wieder schnappen und tatsächlich einen Volley von Siegemund zurückspielen. Auch wenn der Punkt letztlich an die Metzingerin ging - es war eine beeindruckende Aktion von Maria. Hier ist die Aktion zu sehen:

Siegemund, als Nummer 153 in der Weltrangliste weit hinter ihrer Gegnerin platziert, kämpfte sich zurück und holte ihrerseits das Break. Später konnte sie drei Satzbälle erfolgreich abwehren, ehe Maria den Satz mit 7:5 gewann.



Im zweiten Satz deutete vieles auf eine schnelle Entscheidung zugunsten Marias hin. Doch der Wind drehte sich, Siegemund holte sich zwei Breaks und gewann den zwei Satz mit 6:3. Der entscheidende dritte Satz verlief äußerst ausgeglichen. Beide Spielerinnen brachten jeweils ihre Aufschlagspiele durch. Beim Stand von 5:4 gelang Siegemund dann das entscheidende Break zum 6:4 - nach einer Spielzeit von 2:55 Stunden.

Erstes Einzelfinale für Siegemund seit 2017

Die Schwäbin steht damit erstmals seit mehr als sechs Jahren in einem Einzelfinale auf der WTA-Tour. 2017 hatte sie in Stuttgart überraschend auf Sand triumphiert.

Im Finale am Sonntag wartet die Siegerin des zweiten Halbfinals zwischen der favorisierten Weltranglisten-Ersten Iga Swiatek (Polen) und der Belgierin Yanina Wickmayer (Nr. 109 der Weltrangliste).