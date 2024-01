Wintersport | Biathlon Ulmer Biathletin Julia Tannheimer belegt bei Verfolgungsfahrt Platz 33 Stand: 14.01.2024 13:33 Uhr

Die Erwartungen waren hoch nach dem sensationellen Weltcup-Einstand der 18-jährigen Ulmer Biathletin Julia Tannheimer. Bei der Verfolgungsfahrt in Ruhpolding belegte sie nun Platz 33.

Nach ihrem starken Weltcupdebüt als 15. im Sprint lief es für die Ulmer Biathletin Julia Tannheimer nicht mehr so gut und die 18-Jährige musste sich mit Position 33 begnügen.

Biathlon Julia Tannheimer

Bei ihrem Weltcup-Einstand am Freitag schoss Julia Tannheimer noch fehlerfrei. An diesen Erfolg konnte sie am Sonntag nicht ganz anknüpfen. Beim ersten Liegendschießen fiel sie in der Platzierung zurück, konnte aber durch ein fehlerfreies zweites Schießen wieder aufholen.

Ganz ähnlich verlief das Stehendschießen: Zwei Fehler bedeuteten zwei Strafrunden. Aber mit einem fehlerfreien zweiten Schießen machte die 18-Jährige wieder Plätze gut. Ihr Ergebnis vom Freitag konnte Tannheimer nicht mehr erreichen. Sie erreichte mit vier Strafrunden am Sonntag Platz 33.

