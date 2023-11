Basketball | ratiopharm Ulm Ulmer Basketballer gewinnen Topspiel in Oldenburg nach Verlängerung Stand: 11.11.2023 21:00 Uhr

Starker Auftritt: Ratiopharm Ulm gewinnt das Topspiel der Basketball-Bundesliga und besiegt in Oldenburg die EWE Baskets 98:94 nach Verlängerung. Beinahe wäre es schief gegangen.

Ulm beginnt stark in der ausverkauften Oldenburger Arena. Mit aggressiver Verteidigung und vollem Einsatz im Angriff gelingt ein fast perfektes Spiel. Beim Stand von 17:9 sieht sich der Oldenburger Trainer zu einer Auszeit gezwungen, fordert lautstark von seinen Männern, den Ball zu stoppen. Doch die Gäste ziehen weiter davon auf 23:9 und setzen die Oldenburger dermaßen unter Druck, dass sie im ersten Viertel neun Mal den Ball verlieren. Erst am Ende des Abschnits können die EWE Baskets aufholen, während die Ulmer ihre Distanzwürfe daneben setzen. 23:16 führt Ulm.

2,17 Meter-Center der Oldenburger in Topform

Jetzt dreht bei Oldenburg der 2,17 Meter große Norris Agbakoko unter dem Korb auf, für Ulm trifft Dakota Mathias Dreier. Es entwickelt sich ein offener Schlagabtausch zwischen dem Tabellendritten und dem Tabellenführer. Ein intensives Spiel, das beiden Teams Kraft kostet. Die Oldenburger kommen nun häufiger in die Ulmer Zone und zeigen zunehmend, warum sie - wie ihre Gäste - bislang erst ein Spiel in der neuen Saison verloren haben. Halbzeitstand 47:41 für die ratiopharm-Korbjäger.

Nach dem 98:94-Sieg in Oldenburg feiern die Ulmer Spieler mit einingen Fans, die 700 Kilometer für das Auswärtsspiel gefahren sind.

In der zweiten Halbzeit bestrafen die Niedersachsen kleine Fehler der Ulmer und gleichen nach drei Minuten aus (49:49). Ein Hin und Her mit viel Energie. Die Gastgeber punkten vor allem nahe am Korb, während die Schwaben stark von außen treffen. Gleichzeitig fällt es zunehmend schwer, das gute Zusammenspiel der Oldenburger zu stoppen.

Ratiopharm Ulm verliert beinahe am Schluss des vierten Viertels

Mit einem 68:69 starten die Ulmer in das letzte Viertel. Es zeichnet sich ein spannendes Topspiel ab, bei dem um jeden Ballbesitz hart gekämpft wird. Mitte des Viertels bringen die Oldenburger mit ihrem Druck die Ulmer mächtig in Bedrängnis und gehen erstmals mit sechs Punkten in Führung (75:81). Doch Ulm kämpft sich wieder heran. Beim Stand von 87:87 und noch 17 verbleibenden Sekunden haben die Niedersachsen die Chance, mit dem letzten Angriff das Spiel für sich zu entscheiden. Doch der Distanzwurf von Charles Manning verfehlt in der letzten Sekunde sein Ziel.

Hart erkämpfter, aber verdienter Sieg der Ulmer Basketballer

Wer hat in der Zusatzschicht mehr Energie und die besseren Nerven? Plötzlich hat Ulm die Sache wieder im Griff, macht drei erfolgreiche Angriff in Folge, während hinten die Zone dicht bleibt. Sieben Punkte Vorsprung. Oldenburg gibt nicht auf. Aber ein schwieriger Wurf von Dakota Mathias und ein anschließendes unsportliches Foul der Gastgeber bringen 25 Sekunden vor Ende die Entscheidung. Für Ulm ist es ein hart erkämpfter 98:94-Sieg gegen einen starken Gegner. Der Deutsche Meister präsentiert sich abgeklärt und konzentriert und festigt damit die Tabellenführung.