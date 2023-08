SWR Sport Fußball | 02.09.2023 Ulm, Waldhof und Freiburg II in der 3. Liga - Rückblick aufs KSC-Spiel Stand: 29.08.2023 18:57 Uhr

SWR Sport Fußball mit den Heimspielen des SSV Ulm 1846 und des SC Freiburg II, dem Auswärtsspiel von Waldhof Mannheim und einem Rückblick auf das Zweitliga-Spiel Düsseldorf - KSC.

3. Liga: SSV Ulm 1846 Fußball - VfB Lübeck

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat einen soliden Start in die 3. Liga hingelegt. Aus vier Spielen holten die Ulmer bislang fünf Punkte, dabei ärgerten sie als Liga-Neuling unter anderem den Zweitliga-Absteiger Bielefeld. Ähnlich gut dürfte die Stimmung beim Aufsteiger VfB Lübeck sein. Die Norddeutschen sind bislang in der Liga noch ungeschlagen, ein Sieg und drei Unentschieden konnten sie verbuchen. Am Samstag kommt es im Ulmer Donaustadion zum Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger.

3. Liga: Preußen Münster - SV Waldhof Mannheim

Beim SV Waldhof Mannheim lief der Auftakt in die Saison ziemlich holprig. Erst am vierten Spieltag gab es für die "Buwe" den ersten Saisonsieg: Gegen den Halleschen FC gewannen die Mannheimer mit 3:2 und verließen immerhin den letzten Tabellenplatz. Können die Waldhöfer am nächsten Samstag bei Preußen Münster den Aufwärtstrend fortsetzen? Auch beim Aufsteiger aus Münster schwankten die Leistungen, gegen Rot-Weiss Essen verlor das Team von Trainer Sascha Hildmann zuletzt mit 0:1.

3. Liga: SC Freiburg II - Rot-Weiss Essen

Rot-Weiss Essen hingegen hat sich gut in die Spielzeit gekämpft und reist am fünften Spieltag zum SC Freiburg II. Die Breisgauer, immerhin Tabellenzweiter der Vorsaison, warten weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Gegen den VfB Lübeck verlor der SC trotz zweimaliger Führung mit 2:3, vor allem der Offensiv-Motor des SC stottert nach dem Abgang von Top-Scorer Vincent Vermeij noch. In vier Saisonspielen trafen die Breisgauer bislang nur dreimal ins gegnerische Netz. Im Heimspiel gegen RWE hofft das Team von Trainer Thomas Stamm auf das Erfolgserlebnis.

2. Liga: Fortuna Düsseldorf - Karlsruher SC

Der Karlsruher SC hat in der 2. Bundesliga am vergangenen Spieltag den zweiten Saisonsieg gefeiert. Die Elf von Coach Christian Eichner setzte sich nach einer langen Überzahl gegen Eintracht Braunschweig mit 2:0 durch und steht derzeit auf dem sechsten Tabellenplatz. Nur einen Platz davor findet sich Fortuna Düsseldorf wieder. Die Fortunen schlugen zuletzt die SV Elversberg klar und deutlich mit 5:0. Im Freitagabendspiel treffen Düsseldorf und der KSC aufeinander. Wer kann den Blick weiter nach oben richten? Einen Rückblick gibt es in SWR Sport Fußball.

Moderation: Benjamin Wüst