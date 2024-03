SWR Sport Fußball | 16.03.2024 Ulm im Topspiel der 3. Liga gegen Dresden - der FCK vor der Partie gegen Hannover Stand: 11.03.2024 15:59 Uhr

SSV Ulm 1846 Fußball sorgt in der 3. Liga für Furore: Die Spatzen treffen als Tabellenführer auf den Dritten Dresden. In der 2. Liga steht der FCK vor dem Auswärtsspiel in Hannover.

3. Liga: Dynamo Dresden - SSV Ulm 1846 Fußball

Der Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball ist im Jahr 2024 weiter ungeschlagen, seit neun Spielen in Serie sind die Ulmer ohne Niederlage. Zuletzt bezwangen die Spatzen den SV Sandhausen mit 2:0 und sprangen durch den Erfolg an die Spitze der Tabelle. Mit 54 Punkten haben die Ulmer bereits fünf Punkte Vorsprung auf den Vierten. Schafft der Überraschungs-Spitzenreiter gar den Durchmarsch in die 2. Liga? Im Topspiel beim Tabellendritten Dynamo Dresden am Samstag kann das Team von Trainer Thomas Wörle seinen Platz an der Spitze festigen. Die Zusammenfassung der Partie gibt es in SWR Sport Fußball.

3. Liga: Rückblick Waldhof Mannheim - Bielefeld

Beim SV Waldhof Mannheim ist die Situation etwas anders gelagert. Die Mannheimer stecken nach wie vor tief im Abstiegskampf, sie stehen auf einem direkten Abstiegsplatz. Durch das 2:2-Unentschieden bei Viktoria Köln am letzten Spieltag verpassten es die Kurpfälzer, an den Tabellen-16. heranzurücken. Am Freitagabend gibt es die nächste Gelegenheit, Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln: Zum Auftakt des 30. Spieltags empfangen die Mannheimer den direkten Konkurrenten Arminia Bielefeld, SWR Sport Fußball hat die Reaktionen zum Spiel.

Frauen-Bundesliga: Rückblick Hoffenheim - Wolfsburg

Nach der 0:3-Niederlage im DFB-Pokal Viertelfinale gegen Wolfsburg haben die Hoffenheimerinnen in der Bundesliga wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden. Gegen Nürnberg gewannen sie dank der Doppeltorschützin Mara Alber mit 2:0 und kletterten auf den dritten Tabellenplatz. Am Freitagabend können sie sich für die Niederlage im DFB-Pokal revanchieren, denn erneut reisen die Wolfsburgerinnen in den Kraichgau.

2. Liga: Kaiserslautern vor dem Auswärtsspiel gegen Hannover

Mit den Siegen in den Abstiegsduellen gegen Rostock und Osnabrück hat der FCK wieder neuen Mut im Abstiegskampf geschöpft. Vor allem Torjäger Ragnar Ache (fünf Treffer in den beiden Spielen) erweist sich derzeit als die Lebensversicherung der Pfälzer. Am Samstagabend steht Ache mit seinen Mannschaftskameraden vor einer schweren Aufgabe, denn mit Hannover 96 wartet der Tabellenfünfte, der noch Aufstiegs-Ambitionen hat. SWR Sport Fußball blickt voraus auf ein Spiel mit einer sehr langen Historie.

Moderation: Holger Wienpahl

Sendung am Sa., 16.3.2024 17:30 Uhr, SWR Sport, SWR